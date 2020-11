Los estados quitan poder a la Liga MX

Hasta donde estamos enterados, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol son los organismos que regulan todo el funcionamiento, orden y legalidad del torneo de la Primera División, y pensábamos que por lo mismo su línea era de ser parejo con sus 18 clubes agremiados.

Pero luego de escuchar el anuncio del lunes pasado que el Gobierno de Jalisco le permitirá a Chivas jugar el duelo de ida de los cuartos de final con afición en su estadio y antes lo hicieron otros equipos en el rol regular pese al acuerdo que existe entre la Secretaría de Salud Federal y Liga MX que en semáforo color naranja nadie puede jugar con gente, estábamos muy equivocados y confirma que el circuito que preside Enrique Bonilla no es parejo con todos, o bien, los estados le quitan poder. En lo particular somos de la idea de que hoy o mañana, la afición tiene que regresar de manera gradual a los estadios como ya está sucediendo en algunas plazas del beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y apegándose a un protocolo sanitario.

Es el paso a la nueva normalidad que deberemos vivir de aquí en adelante todos los mexicanos, debido al coronavirus y cuya erradicación definitiva está muy lejos de que suceda y no creemos que teniendo confinada a la gente en sus casas va a ser la solución esperada. Eso sí, debemos seguir cuidándonos, cumplir con el protocolo establecido por las autoridades de salud y definitivamente no sentir miedo por el virus, sino saber convivir con él.

Pero en lo que no estamos muy de acuerdo es con la Liga MX, la que supuestamente tiene un acuerdo y que conoce a la perfección todos sus equipos y que indica que en semáforo naranja nadie puede jugar en su estadio con gente. Jalisco lo está y su gobernador Enrique Alfaro les dio el aval para que tengan un promedio de 6 mil aficionados en su choque contra América y hasta antes de escribir esta columna la Liga no se había manifestado al respecto. El Puebla, que también avanzó a los cuartos, se aprovechará del momento para meter afición a su estadio frente al León.

Insistimos, no vemos nada negativo en que los inmuebles de la Primera División vuelvan a tener aficionados, pero nos parece mal que si hay un acuerdo de parte del circuito al que pertenecen de no hacerlo, lo deberían de respetar, aunque tengan el aval de sus gobernadores, pues ellos no tienen ninguna facultad ante la FMF, máxime que ya está prohibido que los clubes del futbol mexicano reciban ayuda de los erarios públicos. De lo que sí estamos seguros es que las Chivas, con afición o sin ella, doblarán a las Águilas en su estadio Akron. Y ya sabe mi Sapo Cervantes, símbolo sexual de Aguaruto, que estamos listos para amarrar nuestra clásica apuesta.

GRAN NOTICIA. Teníamos la plena certeza de que Raúl Alfonso Aceves Martínez, coordinador de la Careada de los Jueves, iba a salir muy bien de su operación de corazón a pecho abierto, por lo que al confirmarnos nuestra premonición su hijo Ponchito, saltamos de alegría por tan agradable noticia. El popular Choncho Aceves ya se encuentra en la sala de recuperación en la clínica que lo operaron y estará en observación a lo largo de toda la semana. Dependiendo cómo se encuentre su evolución podría irse a casita el próximo lunes. Muy bien, amigo Alfonso Aceves, vas por excelente camino.