México vs Canadá, el juego del morbo

Respecto a las tres derrotas en fila que México ha sufrido ante Estados Unidos y el hecho de que esta tarde-noche jugará en condiciones más desfavorables, podemos decir que su juego ante Canadá se le puede llamar del morbo.

En efecto, porque los que ya comienzan a perderle la fe al técnico Gerardo Martino estarán deseando que los aztecas caigan frente a los canadienses, para que la Federación Mexicana de Futbol le corte la cabeza.

Sin embargo y aunque el porcentaje es fuerte para que el tricolor pierda, no creemos que vayan a correr al Tata Martino y seguramente se mantendrá hasta que concluya el Mundial de Catar 2022.

Lo que sí le urge al cuadro mexicano es ya salir de su negativa racha y que mejor sea en este día frente a Canadá que en su cancha y un clima muy frío. Será un rival más complicado como lo fue en el estadio Azteca.

Además, el representativo de la hoja de maple sabe que si llega a salir con los brazos en alto y se combina una derrota de los estadounidenses, se adueñarán de la cima del octagonal final del área caribeña.

En suma, los jugadores del tricolor y sobre todo los que vienen de Europa y la prensa los cree ya unos astros, deben mostrar esa calidad en la cancha, porque de llegar una derrota, más la presión, comenzará a ser su peor peligro para la recta final del torneo eliminatorio.

SANCIÓN: Con dos partidos de veto de su cancha, fue el castigo que la impuso la comisión disciplinaria al club Celaya de la Liga de Expansión, por la invasión de cancha en la que incurrieron sus aficionados en su duelo de la fecha 15 frente a los Dorados.

Eso quiere decir que los Toros no podrán jugar con seguidores en el duelo de esta semana contra Cancún, ni la siguiente en juego del repechaje.

Mientras que la directiva celayense en contraparte, decidió demandar por lo civil a los dos disque aficionados que provocaron el problema y obligarlos a que cubran la multa de 200 mil pesos que les costó su negativa y peligrosa acción.

DIFERENCIA. Vamos a dejar por un lado, la marcada diferencia que vimos entre los equipos de la UAS-Monte Alto y Materiales La Ceiba-Güero Kimura, en duelo de la categoría ultra plus, celebrado el fin de semana y mejor vamos a destacar el gusto que nos dio ver jugar a tanto setentón con tan buen ánimo.

Ciertamente a estas alturas de la vida hay unos futbolistas que todavía se ven bien físicamente y son diferencia en la cancha. Pero el simple hecho de verlos corretear a todos en el rectángulo nos llena de alegría, y en lo personal deseo que mi Dios nos permita llegar a esa edad y poder seguir disfrutando del futbol como estos tremendos guerreros. Toda mi admiración para los chavorrucos de la ultra plus.

REFLEXIÓN: Nunca olvides lo lejos que has llegado, los obstáculos que has superado, y no te has doblegado...Pero no olvides que puedes con eso y más.