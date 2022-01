Morelia es frenado y vapuleado 3 por 0

audima

El Atlético Morelia tan bien que se había visto como visitante en sus dos primeros juegos, que en la presente temporada de la Liga de Expansión, en su tercero recibió una cueriza de parte de 3-0, de parte de los Tapatío ganó su duelo de ayer, hasta la cima perdió. Los morelianos jugando fuera de su cancha los dos primeros cotejos ganaron ocho unidades y en su estadio también salieron avantes para colocarse en la cima con 11 unidades. Gracias a ese buen paso, se esperaba que ante Cimarrones, que no había ganado, ligaran su tercera victoria de visitante, pero las cosas fueron muy diferentes. Sin embargo, podemos afirmar que se trató de un marcador muy engañoso, ya que Morelia nunca dejó de ir a buscar el gol y el score se hizo más holgado en su contra, al recibir los dos últimos dos goles en tiempo de reposición.

Por cierto, la agradable sorpresa para la gente de Culiacán, es de que a los 94 minutos de tiempo corrido, ingresó a la cancha el culichi Cristian Sebastián Rodríguez Leyva de 20 años y en el primer desborde que realizó por el costado izquierdo, mandó el centro que se convirtió en el tercer gol de los Cimarrones. Sin duda, fue el clásico debut soñado para Sebastián en la Liga de Expansión.

EN FAMILIA. Luego de casi un mes de estar al cuidado total de su salud del peluquero de los futbolistas Francisco Quintero Arámburo, nos sentimos muy satisfechos de los avances de mejoría que ha tenido y sobre todo que ya se reencontró con su familia para continuar con su etapa de rehabilitación.

Los últimos 10 días que estuvimos con el popular Ridjar Quintero, fue el mismo tiempo que su servidor no pudo estar al lado de su familia, pero la verdad no nos pesa, pues alguien tenía que sacar de tan precaria situación en la que vivía Francisco.

Desde luego, para poder cubrir todos los gastos que se tuvieron que realizar en su atención, se hizo posible gracias a todos los que apoyaron para la rifa de los zapatos del jugador Héctor Moreno, la cual se realizará el próximo día 10 de marzo. También nos llena de alegría el hecho de que la prueba de covid-19 que se le realizó salió negativa, pese a tan mal estado físico y de salud que presentaba el Frank Quintero. Pero es bueno añadir que el mencionado todavía no ha ganado la batalla, porque salir tan pronto de una adicción tan aguda de alcoholismo no es nada fácil y creo que apenas comienza para él, pero lo mejor de todo es de que ya está al lado de su familia, a la que seguramente le seguirán dando todo el apoyo como me lo dieron a mí, los buenos amigos del futbol. Gracias a todos y claro que seguiremos con atención la rehabilitación de este pintoresco personaje de la colonia Morelos.

EL PRIMERO. Para nadie y es una sorpresa que los despidos de directores técnicos se den a cada rato y el primero de la presente edición del futbol mexicano fue Marcelo Méndez del Atlético de San Luis.

Con 10 partidos sin ganar, tres en fila en el actual circuito y seis en calidad de visitante, la directiva decidió darle las gracias al timonel. Y la verdad quien venga con los sanluisinos, no le vemos por donde pueda sacar del hoyo a un equipo que tiene como figura a un jugador que ya casi le pega a los 40 años.

REFLEXIÓN: No está prohibido que te caigas o tropieces, lo que está prohibido es que no te levantes.