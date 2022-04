Quedaron definidos los rivales de México

audima

Si tomamos en cuenta la excelente novena posición que ocupa la selección mexicana en el ranking mundial de la FIFA y vemos que dos de sus rivales, Arabia Saudita y Polonia, están abajo en dicha lista, podríamos ir pronosticando que los dos boletos del grupo C van a ser para Argentina y los nuestros. Pero es un hecho que de aquí hasta que arranque el Mundial seguirán mandando una infinidad de pronósticos a favor y en contra del tricolor, solo que lo único que tendrá real valor es lo que haga el equipo en la cancha. Ahora bien, si nos vamos por la historia de los países que tendrá de enemigos México, entonces ahí no tenemos ninguna oportunidad, ya que los argentinos ya son campeones del mundo y potencia a nivel internacional. En cambio Arabia Saudita y Polonia en el papel lucen como rivales a los que la selección azteca les puede competir mejor y muy a pesar de que los polacos cuentan en sus filas con Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo.Sin embargo, es una realidad que en el futbol nada está escrito, pues cuantas veces no se ha visto que David le pegue a Goliat y por ende todo lo que se diga de la selección nacional van a ser puros comentarios sin sustento.Ciertamente el tricolor no está jugando bien desde hace buen rato y se espera que en estos 7 meses que faltan para el mundial mejore su nivel competitivo porque de lo contrario podría terminar muy pronto su participación en el mundial de Catar. En suma el tricolor ya tiene rivales y ojalá que el Tata pueda armar para noviembre a un mejor conjunto.

GRAN CIERRE. Nos gustó el final de la temporada del futbol de la Careada de los Jueves por varias razones. La principal fue que el partido final que protagonizaron Insecta y Deportivo Torrero resultó muy peleado y en buena lid. Además, se trató de la tarde soñada de René Morales, ya que fue el homenajeado de la temporada y de paso su equipo, Insecta, fue el campeón.La premiación que brindó la liga resultó espléndida y se entregaron bonitas placas a los homenajeados destacando los posmorten a David Félix y Federico Bojórquez.No queda la menor duda de que este circuito se esmera en hacer muy bien las cosas.Dicho torneo entrará en un leve receso, pero la actividad de sus jugadores seguirá en movimiento con sus partidos de convivencia.

REFLEXIÓN: Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.