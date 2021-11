Santos y Puebla arañan la hazaña

Claro que si los equipos se lo proponen, como lo hicieron Santos, Tigres, Puebla y León, se pueden vivir buenos encuentros en la liguilla del futbol mexicano.

Estos cuatro equipos salieron a ofenderse mutuamente en sus porterías y ello sirvió para que los aficionados pudieran disfrutar de un buen espectáculo, lo que no sucedió en los dos primeros cotejos que se disputaron el miércoles.

De tal forma que Santos y Puebla hicieron valer sus localías para superar a Tigres y León con idéntico score de 2 por 1, pero se les debe agradecer a los vencidos la buena propuesta que ofrecieron a pesar de ser visitantes.

Los duelos de vuelta se disputarán el domingo y no sabemos quiénes serán los que saldrán con los brazos en alto, pero sí podemos adelantar que si los cuadros vuelven a dedicarse a jugar como lo hicieron en la ida, se vivirán tremendas batallas.

Y a ver si los equipos que juegan hoy, Cruz Azul vs Monterrey y América vs Pumas, le copian el ejemplo a sus homólogos, sobre todo Águilas y Rayados, que han estado muy por abajo de su nivel, pese a contar con plantillas de primera línea.

Aunque, de hecho, sabemos que el América no va a cambiar su estilo de juego defensivo, pues es el que le ha funcionado a la perfección a lo largo de toda la temporada. A ver si Monterrey, Cruz Azul y Pumas deciden salir a matarse en la cancha y así puedan borrar el mal sabor de boca que le dejaron a los aficionados en sus juegos de ida.

SEÑORÓN: La cuarta jornada de hoy de la Liga Ultra Plus es en honor al recuerdo de Tulio Medina Cárdenas, quien, como jugador, se distinguió en la cancha por su elegancia e inigualable estilo para moverse en el medio campo.

También tuvimos la dicha de conocer la carrera de director técnico del gran Chulo Medina con los Tacuarineros de Culiacán de la tercera división y en su faceta de promotor de jugadores.

Pero, sin duda, la mejor virtud del Tulio fue su gran don de gente, un tipo bien respetuoso y con el que siempre mantuvimos una gran amistad. Y gentes de este calibre siempre hay que seguirlas recordando con mucha admiración.

DUELAZOS. Si usted quiere pasar hoy una buena tarde, dese una vuelta a partir de las 14:00 horas por los campos de la unidad deportiva Sagarpa y disfrute de los duelos semifinales de las ligas Oro Máster y Diamante.

Se trata de cuatro cotejos que pueden echar chispas por el valioso significado que tiene la victoria para los ganadores.

Eso sí, queremos exhortar a los aficionados que van en sus automóviles para que los estacionen debidamente y no provoquen el tremendo caos que se vive cada vez que se juegan partidos importantes en las canchas de Sagarpa. Hay que ser ordenados, raza futbolera.

REFLEXIÓN: Camina, y el mundo caminará contigo. Detente, y el mundo caminará sin ti... ¿Qué decides?