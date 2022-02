audima

Luego de que la Liga de Expansión perdió su atractivo principal, que era el ascenso a la Primera División, creemos que en estos momentos dicho circuito sale sobrando y el que debería tomar su lugar es el torneo Sub-20, en el cual militan los jugadores ya con el proceso exacto para recibir la oportunidad en la máxima categoría.En efecto, porque resulta que la también llamada Liga de Plata que absorbió la Liga MX nació con el propósito de que fuera el semillero para la Primera División, algo que no se está dando al liberarse el límite de edad de los jugadores de 23 años, situación que propicia quitarle lugares a los jóvenes Además, checando la página de la propia Liga MX, nos dimos cuenta de que entre las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-20 tiene registrados a un total de 2000 futbolistas jóvenes que buscan alcanzar el sueño de llegar a la Primera División y obviamente será un promedio muy pequeño el que lo logrará.De tal forma que ante tal panorama en estos momentos no encaja la Liga de Expansión a menos que regrese y pronto el ascenso, pues no vemos otra forma en que dicho circuito vuelva a ser interesante para los aficionados.Pero usted sabe que en México el futbol se maneja como un negocio y el dinero es su prioridad y el aspecto deportivo pasa a segundo término, por lo que dudamos de que los directivos vayan a tratar de modificar lo que ellos establecieron en bien de sus propios intereses.Y mire usted, nomás estamos hablando de los jugadores jóvenes que tienen acaparados los clubes profesionales de la Primera División y todavía falta tomar en cuenta a los miles que militan en el sector aficionado, Liga Premier y Tercera División a nacional. Sí, señores, el pastel es muy chico y los comensales son muchos y por ende el joven que logra llegar a la máxima división se le puede considerar como un todo afortunado.FAVORITO. Los Rayados del Monterrey inicia esta mañana su participación en el mundial de clubes y son marcados para vencer al Al Ahly de Egipto que llega muy mermado a la competencia.Se dice que el representante de la Confederación Africana no podrá contar con 12 jugadores por diferentes circunstancias y a ese detalle debe sacarle el mayor provecho el técnico Javier Aguirre.De ganar el once azteca, llevará de oponente al Palmeiras de Brasil. Si usted quiere ver este cotejo, nomás es cuestión de que se levante muy temprano la mañana de hoy.NUEVO TITULAR. Félix Acosta, con la aprobación de los delegados, se convirtió en el nuevo presidente de la Liga Municipal Diamante, en sustitución del recién finado Domingo López Higuera.Acosta, quien también dirige a la categoría Máster Oro, se impuso en las votaciones a Raúl Alfonso Aceves Martínez.El nuevo directivo y delegados se volverán a reunir la próxima semana para seguir trabajando en el inicio de la temporada 2022.REFLEXIÓN: No importa cuán lento camines, mientras camines estás en la lucha.