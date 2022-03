Adiós al ‘Solarismo’ en el cuadro Águila

audima

Nos imaginamos que los seguidores del América deben estar brincando de gusto, luego de que por fin, la directiva del América decidió cortarle la cabeza al argentino Santiago Solari como director técnico.

Ya no había forma de mantener en el timón a un entrenador que en la presente temporada perdió por completo la brújula con el cuadro emplumado, luego de los dos grandes torneos del año pasado en el que sumó una gran cantidad de puntos.

Pero en el presente de hoy la situación del equipo es sumamente complicada, pues está a punto de caer hasta el fondo de la tabla y ya tiene sin ganar desde el pasado mes de octubre.

Curiosamente el futbol mexicano perdió en menos de una semana a sus dos entrenadores más cotizados del circuito, ya que primeramente Monterrey le dio las gracias a Javier Aguirre. Los dos dirigieron en Europa e incluso Solari se dio el lujo de comandar al Real Madrid de España, pero en el circuito azteca ambos fueron un total fracaso.

Ya vendrá por lo pronto un director técnico interino para el América, que tendrá la obligación de ganar a como sea al Monterrey, su rival del próximo fin de semana y que también anda por la calle de la amargura.

En cambio, a quien le soplan ya mejores tiempos es al técnico español Sebastián Méndez, quien ligó su tercer juego sin perder con los Xolos de Tijuana y ganó 7 de los nueve puntos disputados.

Esa notable mejoría de los fronterizos les permitió meterse a la décima posición y de mantener esa inercia positiva, se podrían colocar mejor en la tabla.

Cabe destacar que su más reciente victoria la consiguió como visitante frente a Toluca y antes de su buena reacción sumaba muy poco jugando fuera de su perrera.

MAL AUGURIO. Si los Dorados no logran romper su paso irregular esta tarde frente al Atlético Morelia, la regla indica que hoy le toca perder. En efecto, pues hasta en lo que va de la Liga de Expansión, el cuadro culichi no ha podido ligar triunfos y como la semana pasada ganó en casa, para este día el pronóstico luce en su contra. Ojalá y estemos equivocados, aunque es bueno mencionar que Dorados está en vías de extinción si se confirma que no tiene derecho a ascender, debido a que su dueño es Xolos de Tijuana.

GRAN NOTICIA. Es la que recibimos la tarde de ayer, en el sentido de que el excelente amigo y compañero de parrandas de los viernes, Cuaúhtemoc ‘Tragedias’ Juárez salió muy bien de cateterismo que le realizaron en una conocida clínica de la ciudad de Los Mochis.

Juárez será dado de alta este día para venirse a Culiacán y continuar con su etapa de recuperación, aunque vale la pena comentar que en un par de meses más el popular Temo, deberá regresar al quirófano para una segunda operación. Ánimo amigazo.

REFLEXIÓN: En la vida se aprende más escuchando que hablando...y hablando en el momento adecuado.