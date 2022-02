El América está en un grave momento

audima

Las Águilas del América, en el torneo pasado, tuvieron la virtud o suerte de jugar feo y sumar puntos, pero hoy la situación es grave, ya que juegan feo y mal, y las victorias no llegan, por lo cual podemos adelantar que si Santiago Solari no le gana a Pachuca el próximo fin de semana, podría perder su chamba como técnico.

Los emplumados sumaron el miércoles pasado su tercer descalabro en tan solo cinco fechas, y lo peor de todo es que se vieron sin pies ni cabeza y, si se salvaron del ridículo total, se debió a esa brava reacción que mostraron en la agonía del partido ante Mazatlán, que hizo lo suficiente para llevarse merecidamente los tres puntos, con una victoria de 2 goles contra 1. También es preocupante la falta de autocrítica de su propio timonel, Santiago Solari, que en la conferencia de prensa señaló que la responsabilidad es de todos, cuando todo mundo se da cuenta del mal funcionamiento del equipo, en algo que le compete totalmente al que lleva las riendas. Es evidente que este equipo americanista no juega a nada. Es casi nula su generación de jugadas ofensivas y, las pocas que llegó a generar ante los Cañoneros, no las supo concretar.

Sí, señores, el orgulloso América es una caricatura de equipo en la actual temporada del torneo mexicano. Ojalá que frente a los Tuzos puedan despertar, porque, de lo contrario, su directiva ya deberá ir buscando a otro entrenador, ya que al parecer a Solari se le acabaron las ideas y ya no sabe cómo hacerle para hacer que exploten las buenas cualidades de sus pupilos. En tanto que de Mazatlán podemos señalar que, con base en su entrega, supieron capitalizar sus llegadas de gol para agenciarse su segunda victoria, que no es como para echar las campanas al vuelo, porque le hace falta mejorar muchísimo en varios aspectos. Pero siempre será mejor ir en ascenso teniendo buenos resultados y no con la gran presión que generan los descalabros.

NO CARBURA. Los Dorados de Sinaloa apechugaron su cuarto tropiezo en la Liga de Expansión al caer de visitante ante los Alteños de Tepatitlán 2 por 0. Es evidente que ya dejó de ser en el presente torneo el rival que tanto respeto generó la edición anterior. En efecto, porque cuando menos en las primeras 15 fechas del pasado circuito nadie pudo detenerlo, pero en la actual ya cualquiera le gana, tanto en su pecera como fuera de ella. Por lo tanto, creemos que si el cuadro de casa mantiene esa misma irregularidad en lo que resta del calendario regular, entonces batallará para meterse a la liguilla y, a la vez, un nuevo fracaso de no llegar a la final podría marcar el final de Rafael García como director técnico.

FUERTE ABRAZO. Es el que le mandamos, y bien sincero, al buen amigo y jugador de la colonia Hidalgo, Gabino Cárdenas, ya que este fin de semana festejará su aniversario número 51. El propio Gabinillo nos comentó que será una conmemoración muy especial, ya que el año pasado, y en plena pandemia, estuvo en un estado de salud muy delicado. Qué bueno, amigo Gabino, que hoy tu situación es muy diferente y convive con toda tu familia el ‘cumple’ 51, porque la vida es corta y debemos disfrutarla al máximo.

REFLEXIÓN: El crecimiento comienza al final de tu zona de confort... Solo da el primer paso.