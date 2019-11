El negocio de la FMF se jala con todo al norte

Se acaba de anunciar el nuevo gran negocio económico para la Federación Mexicana de Futbol del 2020, al anunciarse el All Star entre las estrellas de la Liga MX y las de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica, en clara muestra que los directivos que rigen el balompié de nuestro país definitivamente se inclinarán por completo hacia el norte y dejarán en el olvido a la zona sur (Sudamérica), que en lo deportivo representaba una mayor importancia para esta disciplina a nivel profesional.

En efecto, porque dicho encuentro anunciado con bombo y platillo por los líderes de los dos circuitos de México y Estados Unidos para el mes de julio se trata de un show, un espectáculo al estilo gringolandia que le redituará una gran ganancia en billetes verdes a la FMF y una buena comisión para las estrellas que verán acción y las que seguramente por el lado azteca en su mayoría serán extranjeros.

Porque no vemos que en lo deportivo pueda servir de algo para que el nivel del futbol mexicano siga creciendo y simplemente se busca que el negocio, la forma de ganar dinero para ambos países sea redondo. Nomás vea cuántos torneos patitos han surgido en gringolandia en tan corto tiempo y en el que participan los equipos mexicanos, cuyo nivel competitivo sí puede ayudar para que mejore el de la MLS.

De tal manera que sentimos que es una verdadera lástima que los federativos hayan doblado las manos para ya no seguir insistiendo en la posibilidad de volver a tener participación en la Copa América ni Copa Libertadores, eventos que realmente en lo deportivo sí ayudaban mucho más para el roce de los jugadores de los clubes y la Selección Mexicana, y no este recién anunciado All Star que se trata simplemente de un partido tipo show y con fines netamente económicos.

Muy cerca. Alebrijes de Oaxaca confirmaron que su condición de líderes del torneo apertura de la Liga de Ascenso MX, y que les dio su boleto directo a la semifinal, no fue obra de la casualidad, ya que dieron el primer golpe rumbo a la gran final al derrotar en calidad de visitantes a los Toros del Celaya con el mínimo de 1-0.

Los oaxaqueños, en el duelo de vuelta que jugarán el día de mañana, tienen todo a su favor para finiquitar la serie frente a los astados, porque su oponente tiene que superarlo con una diferencia de dos anotaciones, algo que luce muy complicado, pues Alebrijes se sigue viendo bien tanto en casa como fuera de ella.

En el otro frente, los Potros de Hierro del Atlante jugaron un partido muy conservador y los Cañeros del Zacatepec, en su reducto, no pudieron abrir el ostión defensivo para regresar a Cancún con una igualada a roscas. Aquí, el panorama no luce tan mal para los morelenses que, si son capaces de abrir el marcador primero que los Potros, podrían hacer la chica en cancha ajena. Y reiteramos que nuestro favorito para convertirse en el campeón del apertura 2019 de la Liga de Ascenso es el once de Alebrijes.

Última llamada. Es la que tienen esta noche los Xolos de Tijuana, ya que si quieren mantener prendida la velita del milagro hasta el sábado, deben vencer, y con buen marcador, a los Esmeraldas del León. Una tarea nada sencilla para los fronterizos, porque aunque juegan en su cancha del Caliente, el rival en turno no es una perita en dulce ni querrá ser escalón de nadie. Sin embargo, la esperanza muere al último, según dice el dicho, y Tijuana tiene la obligación de cerrar con dignidad ante su afición.

