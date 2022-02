¿En dónde están los 4 grandes de México?

audima

No ver a tres de los cuatro equipos llamados grandes del futbol mexicano, como América, Chivas y Pumas, en los primeros lugares de la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga MX, nos causa cierta extrañeza y confirma que en estos momentos no hay un cuadro que imponga condiciones. La Máquina, actual campeón y que pudo quedarse solo en la cima, volvió a las cruzazuleadas al sucumbir ante el irregular Necaxa. Fue la primera derrota del once dirigido por Juan Reynoso, la cual no le cayó nada bien a sus seguidores. Pero de todas maneras, es el de los grandes el mejor ubicado en la clasificación.

El cuadro de las Chivas, que ilusionó a sus miles de aficionados en la cuarta jornada, cuando venció a Juárez, volvió a su cruda realidad el fin de semana anterior al perder en su propia cancha frente a Tigres, y lo peor es que fueron ampliamente superados. Se trataba del encuentro en el que estaban obligados los tapatíos a demostrar su mejoría, pero desafortunadamente quedaron reprobados.

El América apenas pudo conseguir su primera victoria, y aunque lo hizo ante Santos, el equipo más malo de la presente temporada, se debe calificar de muy motivante para los cremas, que para nuestro gusto tienen plantel para terminar bien colocados en la tabla. En tanto que los Pumas retornaron al sendero victorioso, tras imponerse en CU a los Panzas Verdes del León, que todavía no pueden encontrar su mejor ritmo de juego. Veremos si los felinos universitarios pueden recuperar ese gran futbol que mostraron en la recta final y la liguilla del torneo pasado. En suma, hay que esperar algunas jornadas más para ver si los llamados cuatro grandes pueden tumbar de la cúspide al Atlas y Puebla. La posición de ambos no es una sorpresa, ya que los Zorros son los actuales campeones y los Camoteros, pese a su nómina discreta de jugadores y la buena dirección técnica de Nicolás Larcamón, ya lleva dos torneos jugando bastante bien y peleando en la liguillla.

DE LUJO. Ante la falta de juegos de la Primera División la tarde del domingo pasado, no nos quedó de otra y disfrutar el juego final del futbol americano de los Estados Unidos de Norteamérica, y la verdad, a pesar de que no es un deporte que nos apasione, debo reconocer que valió la pena las más de tres horas que duró dicho espectáculo.

La victoria le correspondió al favorito Carneros de los Ángeles sobre unos Bengalíes que estuvieron muy cerca de dar la gran sorpresa. El Super Bowl se definió en el último cuarto y fue el segundo título para los Carneros.

También quedamos gratamente satisfechos con el show del medio tiempo que ofrecieron los más destacados artistas gabachos de la música del hip hop y del rap. La logística de los gringos es impresionante, porque en tan solo unos cuantos minutos fueron capaces de armar y desarmar un gran escenario. Sí valió la pena estar tantas horas acostado en mi viejo colchón.

GOLAZO. En los equipos de futbol hay jugadores titulares y suplentes, y los segundos siempre deben estar listos para cuando reciban la oportunidad de ingresar a la cancha y demostrarle a su técnico que pueden tenerles más confianza. Y eso lo cumplió a la perfección el popular Mario ‘Cachirul’ López, quien el sábado pasado fue llamado para ingresar a la cancha en el segundo tiempo con el Deportivo Torrero y el mencionado anotó un golazo en la recta final para el 1-1 frente a TMA-Costa Rica y de paso ganaron el punto extra. Bien hecho, mi Cachirul López.

REFLEXIÓN: Dicen que hay que ver para creer, así que ponte frente al espejo y empieza a creer en ti.