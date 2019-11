Gran actuación del Tri juvenil en el mundial

La selección nacional de México se tuvo que conformar con el subcampeonato del mundial de futbol juvenil Sub-17, luego de caer frente al anfitrión Brasil con un marcador de 2-1, en duelo final que se vio manchado por ese polémico penal que le marcaron a los nuestros a los 83 minutos cuando ganaban 1-0 avalado por el VAR, pero de todas maneras su actuación se puede calificar de brillante y que confirma el poderío en esta división a nivel internacional.

Tampoco vamos a crucificar al silbante lituano que sancionó la batalla final, ni considerar un robo en contra a nuestro país, pues el nazareno simplemente se apegó a la tecnología que vive el futbol actual y como pudo marcar la falta, también pudo no hacerlo y por ende debemos reconocer como legitima y merecida la coronación de Brasil que terminó la competencia con siete triunfos de manera consecutiva.

Cierto, que esa marcación vino a causar una desmoralización y desconcentración de los chamacos juveniles, no queda la menor duda, porque tras recibir el tanto de la igualada en tiempo de reposición les vino el gol que les dio la puntilla y propició que la mayoría de los jugadores aztecas no pudieran aguantar el llanto. Sin embargo, reiteramos la brillante actuación del equipo mexicano, ahí queda plasmada y viene a demostrar que a nivel juvenil se está trabajando bastante bien, prueba de ello son los dos títulos y los dos subcampeonatos a nivel mundial.

Ahora viene lo bueno para esta camada, en el sentido de ver cuántos de ellos podrán convertirse en figuras en el profesionalismo, ya que en las anteriores generaciones son muy pocos los que llegan a lo máximo en este deporte. Y reiteramos, sí dolió ver como cayeron los valientes guerreros mexicanos en la final, pero también hay que aceptar que a lo largo de los 90 minutos, el cuadro de Brasil jugó mejor y generó muchas llegadas de gol que no había concretado hasta que se marcó ese inesperado tiro penal que vino a darle un giro total a favor de los locales, que la verdad sea dicha, portan un tremendo plantel.

Listos. Ya quedaron definidos los frentes de semifinal del Ascenso. En uno de los frentes, el líder Alebrijes que avanzó directo, llevará de oponente a los Toros de Celaya, que se impuso a la Jaiba Brava del Tampico Madero, cuya principal falla fue la de no haber sabido ganar como local a lo largo del calendario regular y, para colmo de sus males, en el duelo definitivo no acertaron un tiro penal por medio de su atacante Ocejo, que pudo ser definitivo. Mientras que en la otra contienda estarán frente a frente los Potros de Hierro del Atlante, que estos sí supieron sacarle provecho a su etiqueta de anfitriones para eliminar a los Mineros de Zacatecas y Cañeros de Zacatepec, que se vieron muy bien tanto en casa como de visita para dejar fuera a los Leones Negros con score de 2-0. De los cuatro, Alebrijes es el once que para nuestro gusto es el que ha desarrollado el mejor futbol y por ende es el favorito a campeón..

Cumpleañeros. Con mucho gusto le mandamos un sincero saludo a los amigos y destacados jugadores Jorge “Gallo” Calderón y José Luis Vilchis, quienes en días pasados festejaron sus respectivos cumpleaños. Calderón, director técnico y jugador del equipo Combinado de la categoría Oro Máster, nos enteramos que tuvo un pachangón el pasado fin de semana en los campo de Sagarpa. Mientras que Vilchis, portero del Club Verdes en la plus de los miércoles y sábado, convivió con sus amigos y familiares.

En casa. Luego de estar unos días en la clínica del IMSS en observación, recibimos la buena noticia de que ya se encuentra de vuelta desde el día de ayer en su hogar el popular Jorge “Sapo” Cervantes Mendoza, orgullo de la vecina sindicatura de Aguaruto. A Cervantes se le subió mucho la presión debido a un descuido en el tratamiento de su diabetes. Lo bueno que el mal se lo detectaron a tiempo y, amigo Sapo, trata de llevar al pie de la letra tu tratamiento y aléjate de los excesos que le puedan crear más problemas a tu salud. Y ya no lo hagas por ti, sino por tus hijos y nietos que esperan con ansia verte de nuevo en tu casa. Un abrazote.