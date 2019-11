Grupo Caliente fracasa en la Liga MX y Ascenso

La eliminación de los Xolos de Tijuana, la noche del pasado viernes, tras caer ante los Panzas Verdes del León en su propio estadio con marcador de 2 goles contra 1, vino a confirmar el fracaso deportivo de Grupo Caliente en el presente año, ya que ninguna de sus dos franquicias (Dorados en Liga de Ascenso) pudo avanzar a la liguilla.

Los fronterizos que tuvieron todo a favor para conseguir su boleto a la fiesta grande del balompié profesional de México, fallaron rotundamente en la recta final del calendario, al cosechar tres tropiezos de manera consecutiva. La debacle de Xolos se inició con ese 4-0 que recibieron en la cancha del Caliente de parte de los Rayados del Monterrey en la jornada 17. En la fecha 18 y jugando como visitantes fueron vapuleados por el ya eliminado Ciudad Juárez 3-0, y cuando necesitaba golear a León en la última jornada, siguió mostrando su ineficacia en casa, al ser superado con pizarra de 2-1.

Por lo tanto, no se puede calificar como una sorpresa la no participación de los caninos en los cuartos de final, sino más bien fue producto de ese mal accionar que mostraron los dirigidos por Óscar Pareja, quien seguramente será removido de su cargo, pues los números que tuvo no le favorecen en nada. Desconocemos cuál es la situación contractual de Pareja con los Xolos, pero si todavía tiene contrato vigente y ya no lo piensan renovar, sí nos parece un buen candidato para que se lo manden a los Dorados, en caso de que no regrese Maradona, para ver si viniendo de abajo es capaz de realizar una mejor actuación en la Liga de Ascenso.

Sin duda, es muy lamentable que este cuadro, que es poseedor de una excelente afición, no estará en lo mejor del torneo mexicano, pero ojalá que su eliminación le sirva a sus directivos para realizar un buen análisis y checar todo lo que hicieron mal, para que en la siguiente edición el conjunto vuelva a ser protagonista, tanto en la Liga MX como en el Ascenso con los Dorados, a sabiendas de la relación que une a los dos clubes que son patrocinados por el mismo dueño.

Arrollados. Así resultaron los seleccionados de Sinaloa que fueron representados por jugadores de Guasave en los torneos nacionales de futbol de las categorías de Platino (60 años) y Plus (64 años), que concluyeron ayer en la ciudad de Tijuana y en la que los dos representativos de Baja California Norte disputaron la final. Cabe mencionar que el par de oncenas estuvo reforzado con varios elementos de esta ciudad, pero ni con ellos pudieron conseguir un solo triunfo en ambas divisiones. Por ejemplo, en la Platino en la primera ronda empataron 3-3 con Sonora y perdieron el punto extra.

Luego cayeron frente a Chihuahua 2-0 y Nayarit con el mismo pizarrón. En la división de los 64 años y mayores le fue peor a los sinaloenses al caer en sus tres duelos. Primero ante Baja California B 2-1, en la segunda fecha 3-1 ante Nayarit y cerraron su pésima actuación con una cueriza de 5-1 ante Baja California A. Ante tan malos resultados, sería bueno que para la próxima temporada oficial, las ligas municipales de todo el estado de la platino y plus se afiliaran a la Afoesac, porque si sigue asistiendo a los nacionales solo el equipo de Guasave que sí cumple con la norma, seguramente la tendencia negativa en resultados se alargará.

Muy bien. Con el apoyo de los equipos que tienen registrado ese rectángulo y el departamento de mantenimiento y construcción de la UAS, se logró mejorar sustancialmente el alumbrado de la cancha dos de Ciudad Universitaria, lo que con esto se permitirá sacar con mejor visibilidad los partidos cuando caiga la noche en esta temporada invernal y, sobre todo, con los cuadros de las divisiones Plus y Ultra Plus. Acciones positivas de este tipo son las que deberían prevalecer en el fut de aficionados.

Reflexión: Cada escalón de esta vida te enseña algo. Así es, no te detengas, sigue escalando hacia arriba.