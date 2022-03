La ambición de la FMF no tiene límite

audima

Una vez más se comprueba que la ambición de la Federación Mexicana de Futbol para llevar lana a sus alforjas no tiene límite, pues todavía la selección nacional no asegura su boleto para el mundial de Catar y ya está anunciando para el mes de abril un partido amistoso contra Guatemala.Desde luego, el mencionado encuentro, calificado como molero y sin la menor trascendencia, se jugará en los Estados Unidos, convertido en la gallina de los huevos de oro para los voraces federativos de nuestro país que siguen exprimiendo al máximo los bolsillos de nuestros paisanos que radican en la unión americana.Es bueno añadir que es casi un hecho que para el día que se juegue el amistoso, el tricolor ya estará calificado para el Mundial, a menos que suceda una catástrofe y pierda los tres encuentros que disputará a finales de este mes, aunque uno de ellos luce muy complicado frente a los Estados Unidos.De darse así las cosas, entonces el cotejo frente a los guatemaltecos le serviría al Tata Martino como especie de experimento para convocar a los jóvenes prospectos y ver si alguno de ellos puede subirse al tren que los llevará al Mundial, y uno de los que anda bien alborotado es Carlos Acevedo, portero del Santos Laguna, y la verdad sea dicha, ha hecho los méritos para ganarse el llamado al tricolor.

ACERTAMOS. Tomando en cuenta el irregular accionar de los Dorados, pronosticamos que le tocaba perder frente al Atlético Morelia en la Liga de Expansión, y acertamos, ya que los morelianos se impusieron en su casa al ritmo de 2 por 0.Para la próxima semana, el Gran Pez juega en su estadio y, por ende, ahora les toca ganar, sin embargo, la cosa no luce tan sencilla, pues recibe a los Mineros de Zacatecas, que es el nuevo líder del circuito y pasa por un excelente momento.Sin duda se trata de un buen examen para los culichis, que ya necesitan mostrar la consistencia del torneo anterior y qué mejor frente al conjunto más sólido de la presente temporada.

NOVEDAD. El fut-golf es otra de las disciplinas que se derivan del soccer y comienza a tomar mucho auge a nivel nacional, pero no se práctica en nuestro estado debido a que no han salido promotores que se interesen para armar equipos, y también por el hecho que se necesita contar con un campo de Golf, como el de las iguanas del Country Club.En efecto, ya que el fut-golf se juega con un balón y los participantes lo patean para tratar de meterlo al hoyo como si fuera golf.Ya existe una Federación Mexicana y una a nivel mundial que se encarga de organizar eventos en todo el mundo. En días pasados nos tocó ver unas acciones de un torneo nacional, y la verdad el fut-golf nos pareció una disciplina entretenida e interesante. A ver cuándo se animan a promoverlo en Sinaloa.

