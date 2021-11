La canchita del Info, buen marco

No nos queda la menor duda de que en la canchita de la primaria Héroes de Nacozari del Infonavit Humaya, se libraron las batallas más intensas de futbol de Salón de Culiacán entre los años 80 y 2000 y por eso creemos que es el marco ideal para que en ese lugar, se honren las memorias de los recientes fallecidos Fabián Zepeda Martínez y Néstor Carrera Soto, quienes fueron parte de la historia de dicho deporte.

En efecto, ya que el mexicano Carrera y Fabián Zepeda fueron de los jugadores que brillaron en su momento con sus equipos Barrio 60 y Promociones Michel y ambos serán objeto de un merecido homenaje póstumo el día de mañana. El comité organizador que integran Ricardo Medina, Ignacio Lafarga, Alberto Morones, Abrahán Torres y Ernesto Leyva, reportaron todo listo para dar paso a tan esperado evento.

Las luminarias de la canchita Héroes de Nacozari se prenderán a partir de las 18 horas para dar paso a los dos cotejos preliminares. En el turno estelar de las 20 horas se enfrentarán Barrio 60 y Promociones Michel, los dos cuadros en los que militaron los finados Fabián y Néstor. Tras finalizar el cotejo, se dará paso al acto del homenaje póstumo, en el que estarán como invitados especiales los familiares del Fabián y el mexicano.

Y estamos seguros que la canchita del Info volverá a convertirse en una romería, como sucedía allá por la década de los 90, cuando esa sede era la reina del futsal de nuestro municipio.

SIGUE. Estábamos seguros que por la baja producción de puntos que había sumado en siete juegos (4 de 21), al técnico Marcelo Michel Leaño, la directiva del Guadalajara le iba a dar las gracias al terminar la presente temporada. Pero al igual que miles de seguidores del Guadalajara, nos quedamos con la garganta seca, después de que Ricardo Peláez, director deportivo, lo ratificó para el siguiente torneo.

Por la grandeza del club y los pobres números de Leaño, se esperaba que la noticia fuera muy diferente y que viniera al equipo un técnico con más jerarquía que el actual. Se trató de una decisión que nadie entiende, debido a que Leaño no le ha podido dar un sello diferente al que mostró el equipo con su antecesor Víctor Manuel Vucetich.

Por cierto, el cuadro tapatío puede recibir hoy su estocada final si llega a perder de visitante ante Mazatlán que también se juega la vida. Y como andan de irregulares, no sería descabellado pensar en el empate y así los dos se podrán ir a descansar a casa y comenzar a planear con más calma una nueva temporada.

ROBOS. Ya no es ninguna sorpresa, seguir enterándonos que los hurtos no cesan en el área de estacionamiento que rodea al estadio Universitario. La más reciente víctima de las ratas de dos patas fue Antonio Urías, jugador del equipo Pumas de la categoría Ultra Plus, a quien le sustrajeron un roto taladro de su auto.

Pues la verdad no le fue tan mal al Toñito Urías como a mi hijo Jaziel, a quien también en las afueras del Universitario, le robaron su carcacha que había comprado con muchos sacrificios. Señores de la autoridad, urge más vigilancia en ese céntrico sector.

REFLEXIÓN: Si quieres ser sabio aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir.