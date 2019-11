Los paramédicos de la Sagarpa cumplen bien

Muchas opiniones afloraron en torno al lamentable fallecimiento del jugador Xicoténcatl Monárrez del equipo Club Verdes, sucedido la semana anterior, luego de disputar un encuentro del torneo plus de los miércoles en los campos de Sagarpa. Unas a favor y otras en contra por la atención que le brindaron los paramédicos que trabajan en ese lugar y que son comandados por Miguel Alvarado. En aras de tener un conocimiento más preciso de lo sucedido ese día, contactamos al propio Alvarado para que nos diera la versión de los hechos, buscando que no se sigan tergiversando los mismos.

Nos dijo que el pasado miércoles atendieron a Monárrez de un golpe de calor y a varios jugadores más de la Liga Intersemanal, debido a que el clima estaba muy extremo. Añadió que al jugador de los Verdes le pusieron compresas de hielo con agua, le colocaron el oxímetro, aparato que sirve para medir la oxigenación en la sangre, le tomaron la presión y las palpitaciones del corazón. En todo ese procedimiento, el paciente presentaba signos muy normales que no obligaban a tener que llamar a una ambulancia. Miguel Alvarado abundó que lo que sí le comentó al Xico (qepd), quien sentía pesadez en los brazos y piernas, fue que se fuera a atender a una clínica.

El finado jugador prefirió irse a su casa y, de acuerdo a versiones que nos hicieron llegar, cuando se encontraba viendo la televisión se sintió muy mal y se lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya nada se pudo hacer para salvarle la existencia. El paramédico de la unidad deportiva Sagarpa reveló que ellos cumplen con una labor primaria de atender y estabilizar a cada uno de los jugadores que requieren sus servicios y luego les recomiendan para evitar sorpresas, como la de Monárrez, que vayan a atenderse por su cuenta a donde tengan seguridad social. Por lo tanto, a todos los jugadores veteranos de los 40 abriles para adelante, les volvemos a hacer el llamado que cuando sufran algo similar a lo que le pasó inicialmente a Xicoténcalt Monárrez no lo tomen tan a la ligera y vayan a realizarse estudios médicos más profundos.

Estampida. A partir de ayer, a la Liga Plus de los miércoles se le agrega el nombre de Evo Morales, expresidente de Bolivia, por el golpe de Estado que sufrió su directiva en la reunión del pasado lunes y que obligó la salida de su presidente, Agustín Cansdales; Miguel Galindo, secretario, y Cruz Humberto Rubio, responsable de programación y estadística. Comentan los que estuvieron presentes que la junta estuvo caldeada, debido a la no unificación de criterios y acuerdos entre directiva y delegados. Tras calmarse los ánimos, se determinó que Gilberto Almanza, delegado de Che Guevara, y René Aguilar, del Club Verdes, serán los encargados de terminar el torneo de verano. En lo que sí no concordamos con este circuito, es el hecho de que se le haya permitido reforzarse con jugadores de la Liga de los 60 y Más sin haber terminado dicha liga a los equipos de la UAS, Maco y Club Verdes, con tres jugadores cada uno. Y mucho menos el once universitario, que es el bicampeón y es poseedor de un plantel muy basto y de calidad.

Muy cerca. Los desfavorables pronósticos que le daban los especialistas a la selección nacional Sub-17 antes de iniciar el mundial de la especialidad que se celebra en Brasil y luego de su irregular primera fase en la que logró calificar a los octavos de final como tercer lugar, comienzan a cambiar a color de rosa, gracias al mejor accionar que ha mostrado para ya estar colocado en la semifinal, luego de imponerse a Japón y Corea del Sur. Hoy buscará llegar a su tercera final al medirse a Holanda, un cuadro que se ha visto muy poderoso a la ofensiva y que será muy complicado para los aztecas. De ganar los mexicanos, tratarán de alcanzar el tricampeonato que los colocaría entre los máximos ganadores de la categoría juvenil Sub-17.

Reflexión. Donde quiera que haya un ser humano, existe la oportunidad de que se realice un acto de bondad (Séneca).