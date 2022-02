Nos impactó el deceso de El Bony

audima

La mañana del domingo anterior recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro colega, amigo y compañero de las cáscaras jueveras, José Leonardo Pérez Medina, a quien lo apodaban cariñosamente como El Bony, y la verdad eso nos causó un fuerte impacto emocional, cargado de dolor. En efecto, ya que todavía el jueves anterior nos tocó ver y saludar al finado en los campos de Sagarpa, en un aparente buen estado de salud, sin delatarnos que El Bony Pérez iba a sufrir tan repentino fallecimiento. Cómo no recordar que nuestro excompañero en la redacción de El Debate, se integró a las cáscaras del grupo de los supervillanos en tiempo de pandemia y era de los que acostumbraba a jugar con cubre bocas por prevención, pese a su incomodidad, pero curiosamente su deceso no fue por causa del covid, sino de un fulminante infarto que sufrió en su hogar la mañana del domingo.

Luego de concluir las cáscaras, a Leonardo Pérez le gustaba sacar de su automóvil una bocina para escuchar la música oldie que tanto le gustaba. Sí, la verdad que lo vamos a extrañar, ya que a pesar del corto tiempo que formó parte de la Careada de los Jueves y en la Liga Platino de los sábados, El Bony Pérez supo ganarse la amistad de toda la raza, aunado a que era un personaje muy conocido por su profesión de cronista deportivo en los periódicos El Debate, El Sol y el Instituto Sinaloense del Deporte. Ni hablar, solo nos resta mandar nuestras más sentidas condolencias a su esposa e hijos, así como a sus primos los hermanos Fausto y Carlos Castaños Sapien, personajes muy identificados en el medio deportivo de Culiacán. Y que El Bony Pérez encuentre el descanso eterno. Adiós a un buen amigo.

¡QUÉ VERGÜENZA!. Es el que hicieron el fin de semana los equipos del Monterrey y América, al sufrir tremendas derrotas en los torneos que participaron. Los Rayados, que eran favoritos para imponerse en los cuartos de final del Mundial de Clubes, cayeron frente al diezmado Al Alhy de Egipto, con el mínimo de 1 por 0. El descalabro dejó en evidencia el bajo nivel competitivo que tiene México a nivel internacional, ya que los egipcios con su equipo salieron avantes para calificar a la ronda semifinal. Ese revés de los norteños, propició el gran enojo de los aficionados del Monterrey que andan en Abu Dabhi y le pidieron cuentas a Javier Aguirre que sigue quedando a deber como técnico de dicho cuadro.

Por el mismo estilo anda el América en el torneo mexicano, tras sufrir su segundo descalabro frente al Atlético de San Luis con pizarra de 3-2. Los de Coapa ya tienen tres jornadas sin ganar, ocupan el lugar 16 en la tabla, pero lo peor es de que su sistema de juego sigue sin convencer a nadie. Cierto, todavía tiene un partido pendiente y mucho tiempo para recuperar el tiempo perdido, pero si el timonel Santiago Solari no se pone las pilas, no sería descabellado pensar que no podría llegar a terminar la temporada. Y si seguimos con los cuadros de pésimo accionar, hay tenemos el de Mazatlán que solo juega bien a ratos, pero al no sostener el ritmo sigue acumulando derrotas, como la más reciente ante los Tigres de Miguel Herrera

Creemos que por tan irregular paso, le queda muy poco tiempo en la dirección técnica a Beñat San José.

REFLEXIÓN: !Jamás te rindas!!!, porque nunca sabes cuándo será el último intento.