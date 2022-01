Pumas es una bestia del gol

audima

La certera puntería que han mostrado los Pumas de la UNAM en sus dos primeros encuentros los tienen colocados en lo más alto de la cima en el torneo mexicano. En su debut y jugando de visitante destrozó al Toluca 5 por 0 y para confirmar que ese tanteador no fue obra de la casualidad, ya frente a sus aficionados dobló a los Gallos Blancos del Querétaro al ritmo de 3 por 1.

Son dos victorias muy bien elaboradas por los universitarios, que mantienen la buena inercia a como cerraron la edición anterior y su consistente accionar debe tener muy contento a sus aficionados. Desde luego, todavía es muy prematuro poder asegurar si los felinos van a sostener el ritmo goleador con el que iniciaron, pero el simple hecho de estar sumando victorias a cualquier equipo le da tranquilidad para trabajar sin presiones. También en el arranque de la fecha dos, el cuadro del Monterrey borró su mal debut en su cancha, luego de vapulear a los Rayos del Necaxa 4 goles contra 0. Los Rayados que cuentan con un poderoso plantel a duras penas pudieron igualar contra el Querétaro jugando frente a sus aficionados, pero ante los rojiblancos encontraron los espacios necesarios para conseguir sin problemas su primera victoria. En el caso de los norteños, por la cara nómina que tienen y tan experimentado técnico como Javier Aguirre, ellos si tienen más la obligación de ir por el título de la presente temporada. Por lo pronto, la pandilla ya llegó a los cuatro puntos y se sigue preparando para su próxima participación en el mundial de clubes , en donde su acérrimo rival Tigres le dejó la vara muy alta al llegar a la gran final la edición pasada.

SOLEDAD. Uno de los estadios más modernos del futbol profesional de México es el de los Rayados del Monterrey, pero en esa misma cancha también juega su filial de Liga de Expansión y la verdad sentimos que es un escenario que le queda muy grande a los Raya2. Para confirmar nuestra apreciación tomamos como base de partida, el dato de que en el juego de la segunda jornada que sostuvieron contra Cimarrones de Sonora se reportó el ingreso de tan solo 298 aficionados, cuando su capacidad le permite tener a más de 30 mil. Pero esto tampoco debe asustarnos, ya que es un fenómeno normal que se vive en la Liga de Plata con un bajo promedio de mil espectadores por partido y creemos que ese desinterés por ir a ver los cotejos, obedece a que perdió su atractivo principal al desaparecer el ascenso.

EN EL OLVIDO. Qué tristeza nos dio ver el estado físico en el que se encuentra en la actualidad y recluido en un centro de rehabilitación el excampeón mundial de peso wélter de la OMB, Genaro León. A León no lo encontramos en el mismo lugar en el que estaba el peluquero de los futbolistas, Francisco Quintero, y la verdad, a sus 61 años, Genaro está muy golpeado por el consumo de drogas. Lo más lamentable es el hecho de que León no cuenta con el apoyo de nadie y ya tiene buen rato en ese centro, viviendo de la caridad y para quien llegó a ser un gran boxeador que representó con dignidad a nuestro país no debería estar en tan triste situación. Ojalá alguien se apiade de Genaro León y lo ayuden para cuando menos pueda tener una mejor calidad de vida en el último tramo de su vida. Sé que es difícil, pues su servidor está viviendo en carne propia lo complicado que es lidiar con un adicto.

REFLEXIÓN: No hay metas incansables, pero por lo general hay personas que se cansan a la mitad del camino.