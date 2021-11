Que mal nos fue con los pronósticos

Qué bueno que formamos parte del grupo al que no le gustan las apuestas, porque de lo contrario ahorita no traeríamos ni para los camiones, luego de la falladota que dimos con los pronósticos del repechaje del futbol mexicano.

De los cuatro vaticinios que hicimos, solo le pudimos acertar al triunfo del Santos sobre el Atlético San Luis de 2 por 0. En los otros tres nos tronó y feo, en prueba de que el título de la primera división de México le puede quedar al que sea.

En el choque entre Chivas y Puebla, debo reconocer que le fui al rebaño sagrado, más por sentimiento que por convicción, pero resulta que fue el mejor partido de la temporada de los tapatíos ante los poblanos, que en su cancha sacaron la casta para imponerse en serie de penales.

Por lo que respecta al match entre Toloca y Pumas, nos inclinamos por los Diablos Rojos, considerando más su ventaja de locales, pero resulta que la Universidad Autónoma de México fue una verdadera fiera que debió haber ganado con un marcador más amplio al 2 por 1. Sin duda, pésima actuación de los luciferes.

Mientras que en el de Cruz Azul y Monterrey, pensamos que la máquina celeste que sabíamos no tendría aficionados en la cancha del estadio Azteca, iba a tener un gran despertar y en base a su buena plantilla, demostrar los motivos que lo llevaron al campeonato el torneo pasado. Aparte, no entendemos porque su técnico se atrevió a dejar en la banca a figuras como Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado y Luis Romo. Ya cuando los metió a la cancha, la Pandilla ya los tenía contra las cuerdas. Por lo tanto, los celestes fueron la total decepción de la repesca al ser vapuleados por el Monterrey 4 por 1 y confirmó que si se lo propone puede ser un digno aspirante al gallardete.

Ahora viene la fase de cuartos de final que es de ida y vuelta con los duelos: América vs Pumas, Atlas vs Monterrey, León vs Puebla y Tigres vs Santos, pero luego de la tremenda regadota que dimos en los pronósticos de la ronda anterior, mejor nos dedicaremos a disfrutar de los partidos y sin sufrimientos, pues mi favorito Chivas ya se quedó en el camino y que gane el mejor de los ocho que siguen con vida.

LIGA DIAMANTE: La gran sorpresa de los cuartos de final de este circuito, estuvo a cargo del equipo de Aguaruto, que se dio el lujo de eliminar al enrachado Costa Rica-Furgón Gutiérrez con el mínimo de 1-0. Los cañeros que llegaron a este duelo con siete triunfos en fila y por ende eran marcados amplios favoritos, pero los ahijados del profe Yerri Orozco mostraron una gran garra para destrozar los pronósticos.

Para el próximo sábado a Aguaruto le toca el líder Venado que ya lo zarandeó en la última jornada, por lo cual no tienen nada que perder y mucho por ganar si son capaces de volver a hacer añicos los momios.

El otro detalle del que nos percatamos de la jornada sabatina es de que con Grupo Fiscal Contable, vimos jugar en el segundo tiempo a su patrocinador Santiago Ramos Beltrán, en algo que nos dio mucho gusto, pues el popular Chago Ramos ha enfrentado con mucha valentía a una complicada enfermedad y al parecer ya le está ganando la batalla. Muy bien amigo Santiago, te mandamos un abrazo bien fuerte.

REFLEXIÓN: Ser exitoso no te asegura la felicidad...Pero la felicidad te da más posibilidades de éxito.