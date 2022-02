Qué poquito duró Caixinha en Santos

audima

La directiva del Club Santos Laguna ya no aguantó más y determinó darle las gracias al brasileño Pedro Caixinha, quien como director técnico dejó hundido en el frío sótano a los Guerreros.Sin embargo, creemos que la gente de pantalón largo de los laguneros, fue la principal culpable al contratar a Caixinha y desligarse de Guillermo Almada, quien en la actualidad tiene en la cima a los Tuzos del Pachuca en el Torneo MX.Ciertamente la directiva se fue con la finta con el brasileño al llevarlos al campeonato en años atrás y pensaron que iba a repetir la hazaña, pero resulta que Caixinha intentó cambiar el sistema de juego impuesto por su antecesor y se le desmoronó el equipo.La gota que detonó la salida de Caixinha, sin duda, fue su eliminación de la Conchampions, ya que de los cuatro cuadros de la Liga MX es el único que no pudo avanzar a los cuartos de final.Pero Caixinha no debe sentirse tan mal, ya que seguramente en los próximos días podrían acompañarlo para mitigar sus penas, ya sea Santiago Solari, Javier Aguirre, Ricardo Ferreti o bien hasta Beñat San José, cuyas escuadras que dirigen también andan por los suelos.INCONFORMES. Nos llegó el pitazo de que varios padres de familias están que echan chispas en contra de los dizque equipos de fuerzas básicas de los Dorados que militan en la Liga de Expansión.Al parecer, la principal inconformidad de los citados, obedece a los excesivos y constantes pagos que tienen que hacer para que sus hijos puedan realizar sus entrenamientos, los viajes que hacen a otros municipios, uniformes y de los entrenadores.Incluso, nos enteramos que los Doraditos se coronaron en el pasado torneo nacional Sub 13 y recibieron un premio de 20 mil pesos en efectivo, con el que supuestamente se iba a utilizar para pagar la inscripción de la edición del presente año, pero resulta que le están cobrando a cada padre de familia 1100 pesos.Entonces la pregunta obligada es, ¿Qué aporta el Club Dorados a sus fuerzas básicas?. Saque usted sus propias conclusiones.Por cierto, la Liga MX ya dio a conocer la cartera de puntos que deberán llenar los equipos de la Liga de Expansión para ver si regresa el ascenso en el 2023 y uno de ellos habla sobre la infraestructura que deben tener las plazas y hasta donde sabemos, los Dorados nomás tienen su estadio, pero carecen de instalaciones propias para que entrene el equipo grande y su dizque fuerzas básicas, que más bien parecen escuelas particulares.REFLEXIÓN: El tiempo es aquello que más queremos y también lo que peor utilizamos.