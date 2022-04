Soy un bendecido por tanto halago

audima

Las muestras de amistad y apoyo que he recibido en los últimos días, confirman que soy un afortunado de la vida y me obligan a mantener la misma línea de humildad, que he mostrado a lo largo de mis 40 años dentro del periodismo deportivo.

Primero recibimos la propuesta de la Liga Interinstitucional de los jueves que preside Juan Ramón Sánchez Acosta de imponerle mi nombre al juego de estrellas, grata distinción que inicialmente descarté, pues consideré que no era el indicado para ese honor, pero fue tanta la insistencia del directivo que no me quedó de otra que aceptar.

Luego aparece el destacado cronista deportivo y escritor del libro Un Siglo de fútbol en Sinaloa para comentarme que me apoyarán para que me convierta en un inmortal del salón de la fama de Culiacán.

La verdad y lo vuelvo a reiterar no creo merecer tanto halago, porque lo que hago y lo que hice desde que llegué al periodismo es porque me gustó esta carrera a la que llegué sin estarlo en mis planes, pero hoy lo agradezco al drama la oportunidad de ingresar a un núcleo que me permitió conocer a tantos amigos.

Claro que el jueves estaré en los campos de SAGARPA como lo he hecho durante los últimos 22 años de mi vida, disfrutaré de los juegos de estrellas y del homenaje que me brindan, pero nada de eso cambiará que el Wash Mariscal deje de ser la misma persona de toda la vida y mucho menos si llegó o no al salón de la fama, porque lo realmente disfrutó es la convivencia con el gran número de amigos que tengo.

Y solo me resta decirles GRACIAS muchas gracias por tan inmerecidas muestras de amistad que me brindan, es algo que su servidor y mi familia se los agradeceremos por siempre.

AHI VA. Las Águilas del América comienzan a levantar el vuelo en el torneo mexicano de la primera división y gracias a la victoria de 1 por 0 que lograron frente a los Rayos del Necaxa ya está más vivas que nunca y seguramente llegarán a la liguilla. Ciertamente, todavía a los de Coapa les falta mejorar mucho más, pero el simple hecho de que ya comienzan a sumar puntos es un excelente empujón de motivación para todo el plantel y sus miles de aficionados.

Y ojalá que también comiencen a mejorar y pronto son las Chivas del Guadalajara otro de los grandes del futbol azteca que necesita despertar.

ABRAZOTE. Es el que le mandamos y bien lleno de cariño al profesor Alejandro Guzmán Mendoza símbolo del futbol de la sindicatura de Eldorado y quién ayer le pegó a los 81 años.

Tenemos muchos años de conocer y convivir con el popular ‘capitán furia” Guzmán y siempre nos ha tratado muy amablemente, aunado a que ha sido uno de mis fieles lectores de este humilde espacio.

Profe Alejandro le reitero mis felicitaciones y dios me lo cuide por muchos años más.

REFLEXIÓN: Se paciente, positivo y persistente en el logro de tus metas. Pero establece metas que sean accesibles para ir avanzando.