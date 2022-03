Tri debe amarrar boleto el domingo

audima

Claro que a toda la afición mexicana le hubiera gustado que su selección nacional venciera la noche del pasado jueves en la cancha del estadio Azteca a su odiado rival Estados Unidos, pero todo quedó finalmente en un empate sin anotaciones que, curiosamente, benefició a los dos. Sin embargo, sentimos que pese al no tan buen resultado para los nuestros, hubo detalles positivos que debemos destacar y uno de ellos es que el técnico Gerardo Martino por fin se animó a darle la oportunidad de jugar a Johan Vázquez, quien está teniendo una gran temporada con el Genoa en la liga italiana

Además, para nuestro gustó el equipo azteca mostró un mejor nivel de juego frente a los norteamericanos, pero es evidente que el principal problema del once mexicano es su falta de gol. Por ello y ante tal situación, de las gradas del estadio Azteca se volvió a escuchar el grito de “Chicharito”, algo que ya se debe ir olvidando, pues el “Tata” Martino no llamará por más que lo necesite a Javier Hernández.

En suma, la selección mexicana debe asegurar mañana su boleto al Mundial de Catar, porque aunque jugará de visitante en Honduras, los locales ya están eliminados y el tricolor luce muy superior a ellos en todas las líneas. Y si todavía no se pudiera calificar el domingo, pues nos vamos hasta el 30 de marzo para conseguirlo ante El Salvador en el Azteca. Pero es un hecho que México avanza directo.

FANATISMO. Sabemos del intenso cariño que los aficionados de Argentina sienten por su desaparecido ídolo Diego Armando Maradona, pero el fanatismo puede llegar a extremos de locura, pues al parecer anda circulando la versión de que se pretende que el corazón de la Pelusa viaje con la selección albiceleste al mundial de Catar Ese órgano de Maradona estaría en el lugar de concentración del equipo y en los vestidores de los estadios donde juegue Argentina y dizque serviría como un golpe de pura motivación para sus jugadores. Quién sabe qué tan cierto es dicho rumor y si se puede viajar con un corazón de un difunto, pero para nuestro gusto se trata de una verdadera locura y lo mejor sería ya descansar en sana paz a Diego, quien en vida es lo que menos tuvo.

UN GUSTAZO. Es el que nos dio al saber que nuestro gran amigo y coordinador de la Liga de la Careada de los Jueves, Raúl Alfonso Aceves Martínez, salió muy bien de la cirugía ambulatoria que le hicieron en su ojo derecho para solucionar un problema de catarata. El conocido directivo ya se recupera en su casa y estará listo para presidir la ceremonia de premiación de su circuito el próximo jueves

Por cierto, la final será protagonizada por Insecta-Pedro Tanamachi y Deportivo Torrero-David Félix (qepd). Ambos ganaron en serie de penales al líder, campeón de copa y gran favorito Congeladora Daysa y Sagarpa.

Se espera un buen agarrón el próximo jueves en el campo uno de Sagarpa. No se lo pierda.

REFLEXIÓN: La suerte es proporcional al sudor. Cuanto más sudas, más suerte tienes.