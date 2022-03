Tri siempre será motivo de crítica

audima

No será la primera ni la última vez que una convocatoria de jugadores a la selección nacional genere polémica y esta última que hizo el técnico Gerardo Martino se agudizó más, por el hecho de que se trata de los futbolistas que deberán conseguir su pase al mundial de Qatar.No falta los que opinan que en este llamado deberían estar en el seleccionado elementos de la talla de Javier Hernández, Alán Mozo y Carlos Salcedo, pero por diversos motivos “El Tata” Martino no los ha tomado en cuenta en todo el proceso mundialista.La situación del “Chicharito” todo mundo la conoce y por ende es un hecho que pese a ser el goleador histórico del tricolor no estará en la fiesta mundialista por el “pleito casado” que tiene con Martino.En cuanto a los casos de Salcedo y Mozo, son dos jugadores jóvenes que están teniendo una gran temporada con sus respectivos equipos. Salcedo se ha visto enorme en la portería de Santos Laguna y Mozo, que juega para Pumas, está convertido en el defensa lateral derecho más desiquilibrante del futbol mexicano.Sin embargo, el único que no ha visto sus tremendas.cualidades es el técnico Martino que sigue empeñado en convocar a elementos que no pasan por su mejor momento o bien que ya estan preparando su retiro de las canchas.La única novedad en este último llamado del tricolor fue Israel Reyes, de los Camoteros del Puebla, y si le dan la oportunidad de jugar en los tres partidos que le restan a la eliminatoria, tratará de llenarle el ojo a Martino y lo considere en la lista definitiva, si es que México califica al mundial.Y el juego decisivo para nuestro gusto del cuadro azteca, será el que sostendrán contra Estados Unidos el próximo día 24 de marzo, en la cancha del estadio Azteca.

INTERESANTE. Así luce la cartelera para esta tarde del futbol mexicano, con la celebración de los clásicos Atlas vs Guadalajara y Tigres vs Monterrey, pero si usted es aficionado de gustos más exigentes, entonces le recomendamos el clásico español entre Real Madrid y Barcelona, a celebrarse mañana.Para los partidos de hoy, Tigres y el campeón Atlas llegan en mejor momento y por ende son ligeros favoritos para salir con los brazos en alto.Mientras que en el clásico español, Real.Madrid llega como líder general, pero los baugrana han mejorado mucho en sus últimas actuaciones y se espera un choque sumamente atractivo.

RECITAL. Es el que dieron de fallar goles en la serie de penales que protagonizaron los equipos de Sindicato Sagarpa y Deportivo Doña Lupe, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de la Careada de los Jueves.

De los 20 disparos que lanzaron los dos rivales fallaron once, finalmente Sagarpa se impuso con global de 5 por 4. A ver si para la otra salen con la puntería más atinada.

REFLEXIÓN: Cada día tienes dos opciones; seguir durmiendo con tus sueños o despertarte y perseguirlos.