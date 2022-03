Un clásico en su menor emotividad

audima

El clásico del futbol mexicano entre Guadalajara y América se juega esta tarde, pero sentimos que llega en su peor momento, debido a que todavía sigue muy reciente lo que pasó en el estadio de Querétaro y en lo deportivo los dos protagonistas no andan nada bien.Se palpa un ambiente tenso en torno al partido de mayor trascendencia de la Liga Mexicana, a pesar del llamado que han hecho los dos equipos de jugar un clásico sin colores e invitar a todos los aficionados a que asistan al estadio vestidos de blanco.Al parecer es la primera vez en la historia de este clásico en el que el América llega como último lugar de la tabla general, aunque también las Chivas no están muy alejadas de ellos.Por lo tanto, la única ventaja que vemos para los tapatíos es de que jugarán en calidad de locales y veremos si son capaces de sacarle raja a ese aspecto, pues en lo deportivo para nuestro gusto se tratará de un partido parejo.Desde luego nos gustaría que ganaran las Chivas y como estamos en tiempos de tensión por está ocasión no apostaré al clásico y dejaré descansar a mi asiduo rival, el símbolo sexi de Aguaruto, Jorge ‘Sapo’ Cervantes. Que gane el mejor y ojalá que los aficionados que irán al estadio se porten bien y no cometan actos violentos como los de la semana pasada. Señores solo se trata de un juego de futbol y nada más.

DISTINCIÓN: Hernán Aldana recibió el apoyo de los delegados del Torneo de 65 Años y Mayores de los Martes, para ser el homenajeado de la presente temporada.El “Man” Aldana recibió el apoyo de tres equipos y superó en las votaciones a Jesús ‘Crispín Vega, del Deportivo “Che” Guevara, que tuvo dos y Cuauhtémoc ‘Tragedias’ Juárez del cuadro de Maco solo recibió uno.El nominado milita con el once de las Chivas y se ha distinguido por ser un solvente defensa central a lo largo de su carrera deportiva y por lo cual sentimos que su elección fue la correcta.Muchas felicidades “Man” Aldana por este reconocimiento que te brinda el circuito de los 65 Años y Mayores de los Martes.

¡QUÉ FEA¡: En esta ocasión no vamos a tocar nada sobre la derrota que sufrieron los Dorados ante el líder Mineros a media semana y enfocaremos nuestra atención en la cancha de los peces, la cual luce en muy mal estado.Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que se trata de uno de los campos con la peor ímagen de todos los de la Liga de Expansión.El rectángulo luce completamente reseco y sin su pasto natural, que no va nada de acuerdo a su categoría de Primera División. Quién sabe cuáles serán las razones que la empresa que se encargó de ponerle el césped, no ha podido resolver este problema tan añejo, porque reiteramos que es una de las peores canchas de la Liga de Plata.