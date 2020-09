8 mdd andan en Liga de Expansión

La reducción de salarios y jugadores extranjeros, fueron puntos de peso que manejó la Liga MX para desaparecer el Torneo de Ascenso y dar paso al de Expansión. Pero resulta que, en la realidad, los hechos no son así, porque en el nuevo certamen ya anda jugando Cristian Calderón con el cuadro del Tapatío, filial de las Chivas del Guadalajara. El llamado Chicote Calderón, que llegó como flamante refuerzo de los Tapatíos el torneo pasado, tuvo un costo de 8 millones de dólares, dinero que hasta el momento no ha justificado en lo más mínimo el mencionado. Es más, por sus indisciplinas y por el bajo nivel de juego que ha mostrado, como castigo, el Guadalajara lo ha mandado a jugar a la sub- 20 y Liga de Expansión, en aras de que tan caro jugador ya comience a mostrar su real nivel competitivo.

Lo más descabellado de lo que sucede en torno a Cristian Calderón, y que consideramos una tremenda aberración, es que este irresponsable chamaco no sabe lo que significa vestir la playera de Chivas, tiene un salario mensual de 800 mil dólares, que traducidos a pesos mexicanos es una barbaridad. Con lo que gana en un mes Calderón, podría cubrirse el salario de toda la temporada de un club completo de la Liga de Expansión y hasta podría sobrar una feria para los chescos. No sabemos cuántos encuentros más jugará en la división menor el Chicote, pero mientras dure, cada cancha que pise serán 8 millones de dólares que andan corriendo por todo su terreno. Y la verdad, le urge al Guadalajara que Cristian Calderón se ponga las pilas, pues si sigue así y requieran venderlo, dudamos mucho que puedan recuperar la millonada de dólares que invirtieron en la compra de su carta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Otro que anda por el mismo tenor es Uriel Antuna, que costó 11 millones de dólares y que debe tener un salario similar al de Calderón. El delantero también se ha visto en problemas de indisciplina; y aunque ya está jugando con más regularidad, sigue sin ser la gran estrella que se esperaba.

OTRO NIVEL. Ahorita el tema principal del futbol profesional a nivel mundial es el melodrama que están protagonizando el argentino Lionel Messi y Barcelona. Nomás que aquí las cosas están en otro nivel, ya que estamos hablando del mejor jugador del planeta que ha ganado todo a nivel clubes y solo le falta adornar su pastel con una copa del mundo. La puja sigue tensa entre ambas partes, y si Messi deja al Barcelona, al club que llegue seguirá convertido en un imán de atracción y el cuadro español mantendrá su rica historia deportiva. Entonces, no vemos la razón de que como aficionados al futbol tengamos que sufrir por esta situación, que de alguna manera se tendrá que resolver.

QUÉ BUENO. Nos dio mucho gusto que nuestro vecino Francisco Paredes Méndez, con el que crecimos juntos allá en la famosa calle de la Ignacio Ramírez y Escuadrón 201, esté de nuevo en su hogar luego de realizarle un cateterismo para liberar unas arterias tapadas. Fueron dos semanas las que el Pío Paredes tuvo que estar hospitalizado en el IMSS. Afortunadamente, pudo regresar a su casa para su sanación total. Un abrazo, amigo Pío Paredes, y que este susto que te dio tu cuerpo te sirva para valorar lo importante que es tratar de llevar una vida más saludable.

REFLEXIÓN. Es mejor arrepentirse de lo que se hace y no arrepentirse de lo que no se hizo.