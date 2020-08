A Mazatlán FC le hace falta mono

Sinceramente, el juego entre Mazatlán y Pachuca con el que se cerró la sexta jornada del torneo Guardianes 2020 no pintaba para que tuviera mucho atractivo, pero curiosamente por los siete goles que tuvo, terminó siendo uno de los más agradables de la cartelera.

Tristemente y a pesar de la gran reacción que mostró en el segundo tiempo el cuadro porteño, tuvo que asimilar su tercera derrota que lo dejan colocado en el frío sótano con cinco unidades.

Si dicho juego lo analizamos de una forma sencilla, diremos que por la gran cantidad de goles ha sido uno de los más emotivos en lo que va de la presente temporada. Pero ya en una inspección más profunda y de táctica, quedó evidenciada la gran cantidad de yerros defensivos que cometieron los dos rivales.

Aparte de dichas deficiencias, creemos que a Mazatlán le hace falta mono en la banca, pues su técnico Juan Francisco Palencia, al que vemos con muy poca enjundia en su área técnica, no ha podido hacer jugar bien a sus pupilos, prácticamente la misma plantilla del desaparecido Morelia, que con Pablo Guede era un hueso duro de roer.

Ya se fueron seis fechas y el accionar de Mazatlán no es nada regular, y si en estos momentos no tiene la presión del descenso, ya debe ir pensando que si no pueden dejar el sótano, al término del calendario su directiva deberá pagar una multa de 120 millones de pesos.

Bajo tan nada halagador panorama, nos imaginamos que la desmesurada felicidad que provocó entre los aficionados porteños la llegada de Mazatlán a la primera división no será la misma, aunado a que todavía ni siquiera han tenido la oportunidad de apoyar en vivo a sus colores ni estrenar su flamante estadio Kraken.

Si la situación para los porteños no comienza a mejorar a la voz de ya, sentimos que cuando la gente de Mazatlán ya pueda ir a su estadio, el equipo ya podría estar más cerca a pagar la multa que a tener derecho a un lugar de los 12 disponibles. Y reiteramos nuestra aseveración de que a los mazatlecos les hace falta un técnico con más sangre en las venas.

OTRO GOLPE. El destino nos sigue dando tremendas tristezas al seguir perdiendo a excelentes amigos, como el profesor José Manuel Sainz Duarte, quien fue uno de los más fieles seguidores de nuestro equipo Deportivo Aurelio Gastélum en la Liga de la Careada de los Jueves.

Otra de las facetas que caracterizó al gran Pompi Sainz de Aguaruto, quien dejó de existir el día de ayer, es el apoyo que le brindó a los equipos de ese lugar en las ligas municipales Oro Máster y Diamante.

Cómo poder olvidar esos gratos momentos que compartimos con el finado, tras finalizar las jornadas jueveras y era el primero en aportar la cuota para pagarle la tanda musical al Mauri Avendaño.

Cómo no recordar cuando le dedicaba la movida rola de El hombre del sombrerón al árbitro Ramón “Gabacho” Osuna, y este la bailaba muy alegremente.

Cómo olvidar cuando el Pompi Sainz nos invitaba a cantar a dúo la rola Así como hoy, o bien con Jorge “Chino” Luna.

Sin duda, se nos fue otro gran amigo, y claro que siempre lo seguiremos recordando con el mismo cariño; para su familia, nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz, el gran Manuel Sainz.

REFLEXIÓN: El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo.