A ese feo juego no se le puede llamar clásico

Al pésimo juego amistoso que protagonizaron Guadalajara y América sub-20 la tarde del pasado domingo en el estadio Sould Fielder de Chicago no se le puede llamar el clásico del torneo mexicano, para empezar por la poca entrega, calidad y el cuadro juvenil que presentó el once dirigido por Miguel Herrera.

Pero lo curioso es que a pesar de las grandes ventajas que ofreció el equipo de Coapa, peor estuvieron las Chivas que con más jugadores titulares en la cancha no le pudieron hacer daño a la puerta defendida por Óscar Jiménez para que el resultado final fuera de 0-0.

Es increíble que los tapatíos no pudieran doblar a una bola de chamacos de la división sub-20 del América que ni siguiera han podido debutar en la primera nacional. Cierto, tampoco las Chivas estuvieron en peligro de perder el encuentro, ya que su portero Raúl Gudiño fue un simple espectador a lo largo de los 90 minutos debido al chato ataque americanista.

Sin duda, para las Águilas la igualada fue con sabor a victoria para sus aguerridos juveniles y para el Guadalajara un tremendo tache que agudiza la situación deportiva del plantel y que de perder el clásico tapatío del próximo fin de semana ante el Atlas es muy probable que marque el fin de Tomás Boy como técnico del cuadro, ya que hasta el momento sigue sin demostrar un real avance en la cancha.

Lo mejor de esta caricatura de clásico que se jugó en la Unión Americana fue el gran ambiente que se vivió en las gradas con los seguidores de ambos lados, lanzando a la cancha bengalas de todos colores y la actuación musical del conocido grupo Bronco. Porque sinceramente en el terreno de juego no se vio nada de futbol y con equipos confeccionados así, mucho menos. Ya veremos si el clásico nacional en terreno mexicano luce diferente. Porque este duelo no tuvo nada de nada.

Dura prueba. Ya sabemos que el seleccionado de Argentina ya tiene rato que no funciona bien en la cancha; sin embargo, su jerarquía de campeón del mundo y la calidad de sus jugadores lo convierten en un rival de respeto en la cancha y esta noche el once mexicano intentará demostrar que bajo la era de Gerardo Martino es capaz de estar a su mismo nivel.

Los dos rivales no llegan al partido con sus mejores jugadores, por el lado de Argentina muchos de sus estelares, comenzando con su estrella, Lionel Messi, que está castigado no fueron considerados en el once inicial y por el lado tricolor debido a las lesiones.

De acuerdo al momento que viven los dos equipos, sentimos que el once azteca está por encima al de los celestes, pero el pronóstico debe confirmarlo en la cancha. Por lo tanto creemos que hoy México puede tener su compromiso más complicado del presente año.

Novedad. Ya se iniciaron los preparativos para la nueva temporada de la Liga Interinstitucional de los Jueves, la cual pretende iniciar sus acciones oficiales en dos semanas más en los campos de la unidad deportiva 5 de Julio. Entre las novedades que vienen se puede citar la llegada del once de Jafe con jugadores que laboran en Gobierno del Estado, que vendrá a tomar el sitio de la SSA-Amigos del Venado.

Los promotores de la salud decidieron abandonar este fuerte circuito, argumentando problemas de presupuesto para cumplir con los gastos del torneo. En suma, el circuito que preside Juan Ramón “Juanra” Sánchez ya trabaja a toda máquina para su nueva campaña.