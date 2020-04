Adiós al futbol MX en la capital culichi

Ya decretada la desaparición de la Liga de Ascenso, cuando menos por los próximos cinco años, también llegó a su fin el sueño de los aficionados culichis de volver a ver a los Dorados en el torneo de la Primera División nacional.

Los dueños de clubes de la máxima categoría y la FMF aprovecharon la pandemia para anunciar la desaparición de la llamada liga de plata y dar paso al circuito de desarrollo, que aglutinará a jugadores menores de 23 años.

Sin duda, la salida del Ascenso significará un duro golpe deportivo y económico para las 12 plazas que conformaban el torneo.

Muchos jugadores mexicanos y extranjeros mayores de 23 años perderán sus empleos o bien tendrán que buscar cabida en la otra liga profesional que ya se cocina para el próximo mes de septiembre.

Se perderán muchas fuentes de trabajo para los empleados administrativos y los encargados de dar mantenimiento a los estadios.

En el caso particular de los Dorados, las consecuencias no podrían ser tan graves si consideramos que dependen de los Xolos de Tijuana y podrían ser su filial en la liga de desarrollo, aunado a que de todas maneras el Gran Pez ya no tenía derecho al ascenso por el tema de la multipropiedad.

Eso sí, podemos adelantar que si Dorados entra al circuito de desarrollo, como espectáculo perderá todo el interés para la afición y el estadio Coloso del Humaya será mucho escenario para los encuentros.

Incluso, los Dorados por su cercanía con los Xolos fue hasta descartado para ser considerado entre los clubes del Ascenso que podrían recibir la oportunidad para llegar por compra de franquicia al máximo circuito como las plazas 19 y 20.

Los que sí están en la polla son Atlante, Celaya, Correcaminos, Universidad de Guadalajara y Zacatepec.

Ante tan triste panorama para el futbol profesional en Culiacán, las posibilidades de que Mazatlán pueda tener un club de la Primera División se acrecientan todavía más por la sencilla razón de que si se construyó un estadio, se hizo con la mira en tener un proyecto atractivo y sólido y no para que en dicho escenario juegue el Ascenso o liga premier.

Por lo pronto, ya podemos ir sepultando los 17 años de vida que tuvo en Culiacán el cuadro de los Dorados tanto en la liga de Ascenso como la Primera División y vemos muy complicado que en breve tiempo volvamos a tener fut de primer nivel.

Y de nada servirá que los jugadores y directivos del Ascenso junto con los del máximo circuito griten y pataleen porque la decisión ya fue tomada por los dueños de equipos que siguen mostrando que para ellos el dinero es lo principal y no el aspecto deportivo y cuya acción provocará la mediocridad en la Primera División al eliminarse el descenso.

Con usted juzgue usted quién es más sanguinario, si los dueños del balón o el coronavirus.

