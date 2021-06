Ahí viene más lana para la FMF

Nadie como Estados Unidos de Norteamérica para saber hacer un jugoso negocio con el deporte profesional, lo que ya tentó al de nuestro país, al anunciarse con bombo y platillo el primer Juego de Estrellas entre las ligas MX y MLS, lo que le significará a la FMF seguirle metiendo miles y miles de dólares a su tesorería, para tratar de recuperar todo lo que han perdido a causa de la pandemia.

Los directivos de ambos circuitos por más que insistieron en su discurso que este All Star servirá para mejorar la calidad del futbol de ambos países, muy pocos se lo creyeron, ya que están convencidos que buscan ganar infinidad de billetes verdes. Nomás hay que citar el más reciente espectáculo deportivo que montaron los gringos con la infame pelea que protagonizaron la leyenda viviente Floyd Mayweather Junior y el youtuber Paul Logan. En el cuadrilátero en 24 minutos dizque de pleito, estuvieron más tiempo dándose besos que golpes, pero el Money pobremente se embolsó 100 millones de dólares y el loco Logan, 20. Sin duda, una grosería para el boxeo de verdad. De tal manera, que ya estamos visualizando algo similar con el All Star de futbol, el que seguramente se jugará en una ciudad del país del norte en la que radiquen más mexicanos para seguir exprimiéndole al máximo sus bolsillos, porque ciertamente será muy atractivo ver a los mejores jugadores de ambas ligas en la cancha, pero que sabemos no van ir a exponer el físico y mucho menos a lesionarse, y simplemente se tratará de un show de diversión y de baja calidad en lo competitivo, como lo hicieron Money y Logan.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero bien dice el popular dicho: ‘no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre’, y si al paisano mexicano que radica en gringolandia le gusta pagar lo que sea por este tipo de pachangas, es una decisión muy respetable de cada quien.

Ya que estamos con este rollo, vino a nuestra mente el recuerdo de aquel juego amistoso entre las selecciones mayores de México y Colombia que se jugó en el estadio de los Dorados en el 2005 y que resultó un enorme fracaso tanto en lo deportivo como en lo económico. Resulta que los organizadores de dicho cotejo pensaron que estaban en Estados Unidos y la entrada más barata costaba 500 pesos, además, el seleccionado colombiano llegó a Culiacán con tan solo 12 jugadores y tuvo que pedirle prestados futbolistas a los clubes de la primera división que no habían sido convocados. Y por si fuera poco, el Tricolor presentó a un equipo alterno y ante tan marcadas carencias solo asistieron al partido algunos 5 mil aficionados y obviamente en la cancha se vivió un juego aburrido y de muy baja calidad que terminó con igualada de 1 por 1. A raíz de eso la Federación Mexicana de Futbol decidió enfocar su atención al país del norte y por eso estamos seguros que el Juego de Estrellas entre la Liga MX y MLS, a disputarse el próximo mes de agosto, será todo un éxito como show y en lo económico, debido a que su principal mercado de atracción serán nuestros paisanos.

EURO. Los buenos aficionados al futbol de calidad (me cuento entre ellos) están muy entusiasmados porque hoy inicia la Eurocopa de naciones, la cual aglutina a las mejores selecciones de Europa. Se le puede llamar el mini Mundial, previo al máximo evento futbolero de Catar el año próximo. Será un deleite ver este mediodía el duelo inaugural entre Italia y Turquía. Pero también los amantes a esta clase de encuentros podrán ver en acción a cuadros de la talla de Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania y Croacia. Señores, esto sí es futbol del bueno, se lo recomendamos.

REFLEXIÓN: ‘A veces buscamos lo que todavía no estamos preparados para encontrar’.

Síguenos en