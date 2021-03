Al Gran Pez se le olvidó ganar

Los Dorados de Sinaloa acumularon su sexto juego sin ganar, y su técnico, Rafael García, ya lleva el mismo paso de su antecesor David Patiño y, por ende, se perfila al fracaso en la Liga de Expansión y a tener una corta estadía en Culiacán. Patiño, en los dos torneos que dirigió al Gran Pez, sumó más derrotas y empates que victorias. El Chiquis García, que lo suplió en el banquillo, anda por el mismo estilo, pues solo registra un triunfo, cinco igualadas y un par de tropiezos en ocho encuentros disputados. Ciertamente, con 9 puntos y colocados en el lugar 12, el once de casa todavía puede meterse a la repesca, pero por el futbol tan inconsistente que práctica, dudamos que pueda llegar muy lejos en la presente edición. Ante Correcaminos, su rival del martes pasado, tuvo que venir de atrás para igualar, pero no pudo sacarle ventaja al hecho de que el Corre se quedó con 10 hombres al salir expulsado su portero Miguel Fraga desde los 38 minutos de tiempo corrido. En resumen, los Dorados ya dejaron de ser ese cuadro que en la desaparecida Liga de Ascenso le tenían respeto todos los rivales y cuyo poderío cambió por completo al transformarse en un circuito en el que no hay ascenso y se castiga a los equipos más malos con una sanción económica, algo que nos parece aberrante.

GRAN PASO. La excelente posición de cuarto en la tabla con 15 puntos que tiene el cuadro de Puebla, muchos la consideran una sorpresa;sin embargo, en lo personal, no lo vemos así, ya que en el torneo pasado se dieron el lujo de calificar a la repesca y luego eliminaron al Monterrey. Además, en su más reciente partido frente al campeón León confirmaron que son ordenados y muy combativos en la cancha, al imponerse de manera justa a la fiera 2-1, la que sigue sin mostrar eso en el terreno juego. Sin duda, los camoteros pasan por un gran momento en el torneo 2021 de la Primera División. Veremos si les aguanta el aire para quedar ubicados entre los primeros ocho lugares y, pese a tan buena temporada, es bueno señalar que no pinta entre los candidatos para ser campeón. El tiempo nos dará la razón.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

DURO TRANCAZO. Las decenas de jugadores que asisten a los campos de Sagarpa deben acordarse muy bien del pintoresco marisquero Joel Sandoval, quien iba en un motocarro a vender sus productos del mar. El mencionado imitaba a la perfección los ladridos de los perros y asustaba a la gran cantidad que vagan en la unidad deportiva.

Pues resulta que le perdimos la huella a Joel y pensamos que su ausencia por más de un año obedecía a la pandemia, pero no fue ese el motivo, sino debido a que sufrió un grave accidente vial que le causó fractura de la tibia y peroné de la pierna izquierda.

El auto que le chocó destrozó por completo su motocicleta. A un año y tres meses de ese percance, Joel Sandoval todavía no se recupera de sus fracturas y tampoco la aseguradora le ha pagado los daños que le ocasionó el automovilista que lo chocó.

Por lo pronto, Joel subsiste vendiendo nueces en el Centro de la ciudad. Cuando se recupere por completo, buscará reactivar su negocio de venta de mariscos. Raza, si se lo encuentran por el Centro, hay que echarle la mano al buen Joel.

REFLEXIÓN: A veces hay que pasar por caminos difíciles, para llegar a destinos maravillosos.