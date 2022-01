Alebrijes arranca bien la campaña

audima

Sin gente en las gradas de su estadio, los Alebrijes de Oaxaca tuvieron un promisorio inicio de temporada en la Liga de Expansión, luego de imponerse a Cancún FC con marcador de 2 goles contra 0.

Ernesto Tellez, experimentado defensor de 30 años, fue el encargado de anotar el primer tanto del torneo Clausura 2022 de la Liga de Plata y que sirvió para abrir el camino al triunfo de los oaxaqueños.



El punto amargo para Alebrijes es que esa victoria no la pudieron festejar con sus aficionados, ya que por el brote de la nueva variante del virus, el partido se tuvo que jugar a puerta cerrada y es muy probable que si el panorama no se estabiliza muchos juegos serán así o deberán posponerse.



El cielo también se está poniendo complicado en el arranque del torneo de la primera división, ya que hay equipos que presentan muchos casos de contagios y por ende podrían reprogramarse y no abrir las puertas de los estadios.

Pero por lo pronto, Alebrijes se convirtió en el primer ganador de la nueva temporada del futbol profesional de nuestro país.



PRONÓSTICO. Ya en marcha, desde ayer las acciones de la primera división del naciente año, comenzaron a destaparse los pronósticos de todos los sabores y colores y en caso concreto de qué equipo podría ser la sorpresa en la presente temporada, nos inclinamos por los Tuzos del Pachuca.

En efecto, porque creemos que con la llegada de su nuevo técnico, Guillermo Almada, el equipo jugará de una manera muy distinta a como lo hizo con Pezzolano el torneo pasado.

Además, Almada es un timonel al que le gusta apostar por los jóvenes y si de algo presume el Pachuca, es de su enorme cantera y por ende el nuevo entrenador contará con material de sobra para pulir.

Y la neta, ya es tiempo de que los Tuzos vuelvan a ser ese equipo protagonista del máximo circuito que llegó a tener resonancia a nivel internacional.



¡QUÉ FIRMEZA! Cada vez nos sorprende más la persistencia y entrega que muestra como directivo de la tercera división el buen amigo Raúl Ocaranza, al mantener viva a como se pueda la franquicia de los Camaroneros.

Dicho equipo tuvo su sede un tiempo en el municipio sureño de Escuinapa. Se terminó el apoyo y mandó el plantel a Guadalajara, pero no hubo buena respuesta y en aras de no perder la franquicia, encontró un nuevo hogar en Jocotepec.

Cabe mencionar que una membresía de la tercera división tiene un costo de 900 mil pesos, aunado a los gastos de registros de jugadores, viajes, pagos de arbitrajes y sueldos.

Pues nada más nos resta desearle la mejor de las suertes a Ocaranza y que cuando menos no pierda la franquicia. Mis respetos amigo.



