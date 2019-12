Alebrijes redondea una gran temporada

El dominio que ejerció a lo largo del calendario regular sobre el resto de sus adversarios que le valieron quedar ubicado en el liderato y el derecho de avanzar directo a la semifinal, fueron los argumentos de peso que en las dos rondas siguientes le sirvieron para alcanzar de manera muy justa los máximos honores.

Vimos jugar algunos encuentros al nuevo campeón de la liga de plata, y uno de ellos fue contra Dorados, en su propia pecera, y por la forma en que lo hicieron ya no nos quedó ninguna duda de tenerlo como el gran favorito.

La directiva de los oaxaqueños, que es nueva en este negocio del fútbol, se mostró muy satisfecha por la obtención del medio boleto a la primera división, y sentenciaron que para la siguiente temporada redoblaran esfuerzos para que el club repita en el trono y conseguir que Oaxaca sea plaza de máximo nivel.

Por lo pronto, Alebrijes, jugadores y afición deben seguir disfrutando del título que lo ganaron de forma muy digna, sin dejar la menor duda de que ellos fueron los mejores en todos los renglones.

Buen avance. Es el que muestra la organización del tradicional juego de Antaño, que se realizará el domingo 22 de diciembre en la cancha del estadio Universitario.

Los equipos participantes UAS, Zapatería Princess, UTB y Costa Rica, al igual que Tacuarineros y Águilas de la UAS de tercera división.

También cada uno de los participantes ya entregó la relación de los jugadores que serán homenajeados durante la ceremonia.

Por cierto, su humilde servidor agradece con toda sinceridad a los organizadores por haberme tomado en cuenta en el rubro de cronista deportiva, en una distinción que la sentimos inmerecida, ya que la mayor parte de mi vida he estado ligado a este deporte y Dios me dio la fortuna de tener un espacio que me permite apoyarlo en todo lo que se pueda.

Eco. El llamado que hizo Héctor Cuate Carvajal, hijo de la inminente desaparición de la tradicional careada de las 6 del CCC, ya causó eco entre algunos de sus pioneros, como el profesor Saúl Gómez, quien nos comentó que dicha convivencia tiene como 50 años de existencia.

Dijo que la ya no asistencia de los pioneros se fue dando a raíz de la llegada de jugadores mas jóvenes que le fueron quitando espacio a los rucos, sin embargo, aclaro que está en la mejor disposición de tratar de revivir dicha careadas con los jugadores fundadores.

Pues ahí está la invitación para los cascareros viejos de las 6 de la mañana, que en sus buenos tiempos no fallaban al campo uno del CCC.

Cabe mencionar que otra de las clásicas convivencias que se niega a morir es la de los jueves satánicos del estadio Universitario, pues pese a que la asistencia no es numerosa, sus pioneros siguen firmes semana a semana a partir de las 13:30 horas. Muy bien, mis plebones.