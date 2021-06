Ambientazo de lujo en la final

El guión que habíamos escrito para la gran final de la Liga de Primera Fuerza se cumplió al pie de la letra, ya que el partido entre Atlético La Vaquita y Rafael Buelna resultó intenso y de gran calidad; las gradas del estadio Universitario se llenaron de aficionados, y se vivió un espléndido ambiente futbolero como no lo habíamos visto desde hace muchos años. En lo deportivo, La Vaquita ya forma parte de la historia del circuito mayor al convertirse en tricampeón y la Rafa Buelna tendrá que seguir esperando para ver si se puede quitar el dominio que ha impuesto sobre ellos el cuadro dirigido por Pablo Cardoza, que los ha superado en las últimas tres finales disputadas.

Fuimos parte de los cientos de aficionados que disfrutaron de este excelente cotejo y por eso comentaremos los detalles que a nuestro juicio fueron los mejores y también los puntos que debe cuidar en organización la Liga de Primera Fuerza. Ya por lo que respecta a la crónica de la batalla, eso lo corresponde narrarla a mi amigo y colega Antonio Espinoza. Nos gustó mucho el protocolo estilo Liga MX con la entrada de los equipos al terreno de juego y la cuarteta arbitral, destacando que el central es de categoría Liga de Expansión. Nos impresionó la lluvia de fuegos artificiales que iluminaron la noche del domingo pasado en la cancha del estadio Universitario. Nos gustó lo bien que se portaron los aficionados que disfrutaron el encuentro y que a simple vista se notaba que congeniaban más con los colores de La Vaquita por la playera blanca. Nos gustó el esfuerzo, la entrega y disciplina de todos los jugadores que vieron en acción en la cancha, porque ciertamente se dieron algunos jaloneos, pero las cosas no pasaron a mayores y ofrecieron un espectáculo de alto nivel. Ahora viene en lo que hay que mejorar.

No nos gustó el desordenado ingreso de los aficionados al estadio y mucho menos que no se cumpliera en lo más mínimo con el protocolo sanitario, pues la pandemia sigue vigente y la mayoría de las 3000 personas que vieron la final no portaban cubrebocas, ni se guardó la sana distancia. No nos gustó que estuviera tanta gente de pantalón largo dentro de la cancha, en algo que sabe muy bien Geovani Ochoa, presidente de la Primera Fuerza, no debe pasar, porque él es también el mandamás del colegio de silbantes para ser profesionales y forma parte de las medidas de seguridad para los propios futbolistas. Y no nos gustó que se haya jugado como preliminar la final de la Liga de Primera Fuerza femenil, porque creemos que cada circuito debe tener su propio espacio y tiempo para festejar. Aunado a que la premiación de las damas se alargó y propició que la final varonil arrancara con una hora de retraso.Son cosas que para nuestro gusto la directiva de la primera fuerza que tan bien ha trabajado, si se lo propone, puede mejorar para la siguiente edición, y estamos seguros de que las batallas titulares van a ser mejores en calidad y espectáculo. En colofón, le mandamos nuestras más sinceras felicitaciones a los jugadores de La Vaquita y Rafa Buelna por el gran choque que brindaron; a sus patrocinadores por la enorme inversión económica que realizan para armar tan poderosos equipos, y a la Liga de Primera Futbol de Primera Fuerza por su excelente visión para resurgir a un circuito que estuvo en peligro de extinción.

ANGUSTIA. Es la que vive en estos momentos el destacado jugador Antonio “Pescado” Moreno Alarcón y toda su familia, ya que desde la tarde del sábado pasado se encuentra desaparecido su hermano menor Juan Carlos, de 47 años. El carnal de Toño Moreno salió de su domicilio por los rumbos de la Lima en su auto Honda color blanco y ya nada se ha sabido de él. El Pescado Moreno pide la colaboración de toda la sociedad por si sabe algo de su hermano, se lo comuniquen al teléfono 6677676831. Ánimo y mucha fe, amigo Moreno.

REFLEXIÓN: La falta de una madre es la ausencia del amor más grande en esta vida.

