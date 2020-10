América-Pumas fue el mejor clásico

De los tres clásicos que disputó el América en menos de un mes, el que sostuvo el pasado fin de semana contra Pumas fue el más agradable de todos.

En efecto, ya que se vivió una contienda abierta con llegadas constantes en ambas porterías, se marcaron cuatro goles y al final del partido hasta los ánimos se calentaron entre los jugadores de ambos cuadros, en prueba de que se les calentó la sangre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De esto que le citamos no hubo nada en el Chivas-América, cuyos protagonistas terminaron dándose besitos y abrazos en un clásico nacional que quedó a deber muchísimo, pese al triunfo americanista de 1-0.

El clásico joven entre Cruz Azul y América resultó movido y peleado, pero como que se respetaron de más los dos rivales y terminaron con un desairado empate a roscas. Cuando menos, los cientos de aficionados que presenciaron el duelo entre felinos y Águilas tuvieron la fortuna de ver cuatro goles y más chispa en la cancha, gracias a que los jugadores entendieron que un juego de esta categoría se le debe poner más intensidad. Debo reconocer que a pesar de no congeniar con ninguno de estos colores, como aficionado al futbol me agradó el buen match que protagonizaron los dos cuadros capitalinos.

AFERRADO. Nos llegó el anuncio que siempre no se llevó a cabo el inicio de la liguillla de la Primera Fuerza programado para ayer en la cancha del estadio universitario, porque al parecer la directiva no presentó el permiso de las autoridades para utilizar dicho inmueble. Era algo que se presagiaba, ya que nadie puede violar las normas establecidas y menos en tiempo del problema sanitario que se vive a nivel mundial.

Pero lo que menos comprendemos es el apuro que tiene Geovani Ochoa, presidente del circuito mayor de Culiacán, de querer sacar a como dé lugar los partidos eliminatorios. Sabemos que es cuestión de días para que las autoridades municipales y de salud le den luz verde a la Afoesac para que se reinicie todo el futbol afiliado. ¿A poco no podrán aguantarse un tiempito más los jugadores de la primera, tomando en cuenta que estuvieron parados seis meses? Calma, plebes, aguanten unos días más y no se expongan a una posible desafiliación y menos ustedes que todavía pueden dar mucho más en este apasionante deporte.

GRAN ABRAZO. Hasta donde se encuentre su espíritu, su alma, su bondad, su cuerpo y su alegría, le mandamos un sincero y gran abrazo al gran amigo Sergio Arellano, ya que ayer cumplió 60 años, pero lamentablemente no pudimos festejarnos juntos como lo hicimos por mucho tiempo, porque el destino le jugó una mala pasada. Pese a que físicamente ya no está con nosotros, su raza de la Careada de los Jueves, con la que convivió por tantos años lo seguirán recordando con el mismo cariño. Claro que sí, porque los buenos y sinceros amigos siempre se ganan un lugar en el corazón y Arellano se ganó el suyo en el de cada uno de quienes nos consideramos sus amigos y con el que estaremos al pie del cañón este jueves en el lugar de siempre y con la compañía de su familia.s

REFLEXIÓN. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.