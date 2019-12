América y Monterrey son justos finalistas

Una vez más se confirma en el futbol profesional de México, que de nada te sirve ser el mejor del calendario regular, porque sI no mantienes la misma regularidad en la liguilla, puedes sufrir rotundos fracasos, como los de Morelia y Necaxa, que cayeron ante América y Monterrey, ocupantes de las últimas dos plazas de los 8 calificados, para avanzar de manera justa y merecida a la final del torneo apertura 2019.

Los emplumados, por segunda vez consecutiva y aunque a muchos les duela, ratificaron su etiqueta de equipo grande al sobreponerse a desventajas en el marcador, primero ante los Tigres y luego frente a la monarquía, para acceder con la frente en alto al duelo más importante de la temporada. Al América no le recriminamos nada, pues supo hacer lo justo a la hora buena, del que sí criticamos su actitud fue a Morelia, que resultó la sombra del cuadro bravo, tozudo y peleador que se vio ante León y en el juego de ida, a los americanistas. No es posible que jugaran con tan poca entrega los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio Azteca a sabiendas de que ellos necesitaban más rápidamente un gol que su rival. Ya en la recta final y cuando su rival lo tenía ampliamente maniatado, intentaron una tardía reacción que no les alcanzó para quedar eliminados y confirmar que todavía es un cuadro al que le faltan muchos espolones para meterse en el top ten de los mejores de México. Por el mismo estilo estuvieron los Rayos del Necaxa, que en Monterrey dieron una pésima actuación para caer apenas 2-1, y aunque mejoraron notablmente en su cancha al tener más tiempo la posesión de la pelota e intentaron vulnerar la puerta del Monterrey, su artillería salió sin puntería para recibir el tanto de la muerte en la agonía de la contienda. Ahora, Rayados y Águilas serán los protagonistas de una batalla final inesperada, pero que luce sumamente interesante por el gran potencial ofensivo que tienen los dos rivales. Lástima que se tendrá que esperar bastante tiempo, debido a que los norteños ya se encuentran en Qatar para tomar parte en el mundial de clubes y el juego de ida, se disputará hasta el día 26 de diciembre. Aquí, lo interesante es ver si Miguel Herrera, timonel del América, terminará con el maleficio de que ningún ocupante del sexto lugar se ha coronado en un torneo corto del torneo mexicano y si Antonio Mohamed, timonel del Monterrey, podrá sacarse la espina de las dos finales que ha perdido con los Rayados.

Por fin. Mientras que en la rama femenil del fut profesional, el Monterrey, tras 2 fallidos intentos, por fin pudo levantar la copa al derrotar a sus acérrimas rivales, Tigres, con una victoria de 1-0. Las dos escuadras ofrecieron un partido no de gran calidad, pero sí de una entrega total, mismas que hicieron vibrar el estadio de las rayadas, que registró un entradón de 38 mil aficionados. La pandilla había fracasados en sus 2 primeras batallas, precisamente ante las felinas, que a pesar de la tremenda lucha que ofrecieron y las constantes llegadas de gol que tuvieron, nunca pudieron concretar ninguna de sus oportunidades. Sin duda, se vivió un emotivo cerrojazo de este circuito, el que poco a poco ha ido mejorando en toda su organización, pero aún está muy lejos de alcanzar el nivel de juego que se viven en las ligas de Europa. Pero por algo se empieza y el simple hecho de tener finales como esta última ya es buen avance.

Uno más. Diciembre está lleno de momentos encontrados y melancolías por muchos motivos, y uno en concreto que nos causa cierta tristeza, es el recordar que en estos 31 últimos días del año se cumple un aniversario más del fallecimiento de quien fuera nuestro amigo y compañero de trabajo en la redacción de EL DEBATE, José Roberto Picos Sandoval. Sí, es una fecha que tenemos muy presente, ya que también por esos mismos días, hace 16 años, se dio el fallecimiento de mi querida suegra, Doña Francisca Meza, la mamá de mi esposa, Olga Isabel Escandón Meza. Incluso los 2 están sepultados en el parque funeral San Martín. Por ello, que este comentario sirva para mantener vivo el recuerdo del popular Chilaquiles Picos, quien era muy entregado a su chamba como cronista deportivo.

Reflexión: En esta vida no ganan los buenos, sino los que luchan hasta el final.