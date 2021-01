Arranque bien flojo de tres clubes grandes

Ya comienza a preocupar entre sus miles de aficionados el inicio de temporada que están teniendo Cruz Azul, América y Guadalajara, considerados en el selecto y reducido grupo de los llamados equipos grandes del futbol mexicano de la Primera División.

El primer lugar en irregularidad lo ocupa Cruz Azul, cuyos jugadores no pueden recuperarse ni moral ni deportivamente del terror que vivieron en la liguilla del torneo anterior, al sumar dos fracasos de manera consecutiva.

Si esa negativa racha no se corta pronto, seguramente la directiva le dará las gracias al técnico Juan Reynoso y se hará realidad la llegada de Hugo Sánchez, quien estaba contemplado como la primera opción.

La verdad no se entiende las razones de tan mal inicio de la Máquina, pues prácticamente es el mismo cuadro que se vio muy poderoso todo el torneo anterior.

En estos momentos no juegan a nada, y si no despiertan pronto, creemos que el trabajo de Reynoso será muy fugaz. Las Chivas, aunque no han perdido, tampoco han ganado en sus dos primeros duelos que han empatado, pero lo que más preocupa de su accionar es su ineficiente ofensiva, que genera muy pocas llegadas de gol en la portería rival.

Le urge a los pupilos de Víctor Manuel Vucetich que ya comiencen a explotar sus cañones, pues si no pasa así, seguirán batallando mucho para poder sumar victorias.

Por lo que toca a las Águilas del América, ciertamente ya tiene un triunfo y una derrota, la más reciente ante Monterrey, pero es evidente que practica un juego muy irregular y de poca calidad, algo que no va con la jerarquía del plantel. De tal forma que su técnico Santiago tiene el gran reto de hacer jugar bien al equipo, porque siempre ha sido compromiso de la institución pelear por el cetro, y así la mera neta no luce como tal.

UNA FIERA. El único de los cuatro grandes que sigue sin perder su buena inercia y fiereza de la edición pasada, son los Pumas de la UNAM, que se mantienen invictos y ya suman cuatro unidades.

Pero lo mejor que vemos del excelente trabajo que está realizando su entrenador, Andrés Lilliny, es lo bien que le funcionan los jóvenes canteranos, quienes arropados por la experiencia de los mayores han armado un cuadro muy funcional y sólido. Con esto, Pumas demuestran que no es necesario invertir tantos millones de pesos en refuerzos, si sabes trabajar bien con tus fuerzas básicas como lo ha hecho Lilliny con la de Pumas.

GRATO ENCUENTRO. Los mismos 22 años que tiene radicando en Mexicali, es el tiempo que teníamos sin ver a Roberto Osuna, el menor de la dinastía de destacados futbolistas que encabeza el popular Cornetas Osuna, motivo por el cual nos dio mucho gusto saludarlo el día de ayer. Al Robertillo nos lo encontramos en el Centro e iba acompañado por uno de sus tres hijos, Johan. En nuestra breve pero sustanciosa charla, nos comentó que vino a Culiacán para estar en el sepelio de su papá, Santana Osuna. El próximo jueves regresará a tierras cachanillas para atender su negocio de farmacia y, desde luego, le deseamos el mejor de los retornos a Roberto Osuna, y esperamos verlo de nuevo por estos lares. Fuerte abrazo.

REFLEXIÓN: No te preocupes tanto por las arrugas de tu cara, preocúpate y atiende a las de tu alma... esas sí lastiman.