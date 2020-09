Así deben rendir los refuerzos de Chivas

La resonante victoria que conquistaron las Chivas sobre Tigres con marcador de 3 goles contra 1 no significa de ningún modo que el cuadro tapatío ya está listo para aspirar al título del torneo Guard1anes 2020, pero dejó en claro que así deben rendir sus flamantes refuerzos en cada uno de los encuentros.

En efecto, porque los tan criticados jugadores del Guadalajara que le costaron una fortuna, José Juan Macías, Jesús Ángulo y Uriel Antuna, se hicieron presentes en la pizarra, y además con su velocidad hicieron ver muy mal a la pesada defensiva felina.

El otro detalle interesante de la victoria rojiblanca es que sirvió para cortar un largo tiempo de diez años que no podían salir con éxito del Volcán, cancha de los Tigres.

Con el botín, las Chivas se colocaron en el octavo sitio, y creemos que si sigue jugando con la misma dinámica y contundencia, deberá estar cuando menos en el repechaje. En cuanto a Tigres, el equipo de la década, podemos señalar que ya se hizo viejo con un promedio de edad de 32 años, y que requiere comenzar a renovarse, desde su cuerpo técnico y jugadores, pues si su directiva piensa que con esa misma plantilla va a seguir dominando como lo hizo anteriormente, lo vemos complicado, y más cuando frente a Chivas la velocidad del rival lo dejó al desnudo.

NO PUDO. La oportunidad para Dorados de demostrar que podrán ser protagonistas en la presente temporada de la Liga de Expansión se diluyó muy pronto al caer en su propia cancha ante el líder invicto Cimarrones de Sonora 2 goles contra 0. El Gran Pez, que venía de ganar su primer duelo de visita ante Alebrijes, tenía el marco exacto para comenzar un buen repunte, y qué mejor que frente al cuadro más efectivo del torneo. Lamentablemente, recibieron un gol muy rápido, combinado con un error del portero Luis López, y luego los visitantes se echaron para atrás, y pese a que los de casa tuvieron la pelota y llegaron al área de Cimarrones, no pudieron anotar. Sin duda, lo mejor de este duelo fue el soberbio gol del remache que anotó el delantero visitante Ángel López. Este, desde su medio campo se llevó a cuanto dorado tuvo enfrente, y a la entrada del área grande sacó un zapatazo de pierna derecha y colocó al puro ángulo la pelota. Sí, fue un golazo. En suma, Dorados sigue mostrando un futbol muy irregular, y así es difícil que pueda estar entre los primeros sitios, pero sí aspirar a uno de los doce lugares para la siguiente ronda, y la verdad ya sería una catástrofe no estar en zona de repechaje.

OPTIMISMO. Nos encontramos a Guillermo ‘Charales’ Rubio, jugador de la vieja guardia de la sindicatura de Eldorado y pionero del tradicional Juego del Recuerdo que se juega cada fin de año. Ya teníamos buen rato sin saludar a tan popular personaje, y claro que nos dio gusto hacerlo de nueva cuenta. Obviamente, en la plática no pudo evitarse el tema precisamente de la convivencia eldoradense del próximo mes de diciembre. El Charales Rubio nos comentó que seguirá apoyando para que siga viva la celebración de este evento, y está muy optimista para que el panorama sanitario sea mucho mejor para esa fecha y pueda llevarse a cabo. Esperamos que así sea, y de paso le mandamos un gran saludo al tremendo Charales Rubio.

