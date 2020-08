Barcelona, obligado a un completo cambio

La histórica humillación que sufrió el Barcelona, uno de los clubes más importantes a nivel mundial, en la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa frente al Bayern Múnich de Alemania con marcador de 8 goles contra 2, dejó muy en claro que la era de este cuadro ya terminó y le urge a sus directivos una reestructuración total.

Desde antes de medirse al poderoso once alemán, Barcelona estaba abajo en los momios, debido a la irregular temporada que había tenido en la Liga de España, al no poder ganar ningún título, algo que no sucedía desde el 2008 y frente al Bayern quedaron confirmadas todas sus carencias al ser masacrado sin la menor consideración.

No fue nada agradable ver la forma cómo se fueron desmoronando moralmente a cada gol que recibían, jugadores de la calidad de Lionel Messi, Piqué, Sergio Busquet y Luis Suárez. Todo un plantel humillado y destrozado por el poderío de su oponente.

Incluso, algunos jugadores del Barça, reconocieron su vergüenza y expresaron su firme decisión de dejar el club al considerar que su ciclo había llegado a su fin.

Sí, señores, Barcelona necesita una reestructuración total, pero creemos que Lionel Messi, el líder y figura de este equipo, es el único que podría tener el visto bueno de su directiva para seguir en tan grande institución.

Del Bayern Múnich solo podemos plasmar que es un trabuco, una máquina para generar futbol por todos los sectores de la cancha y un demonio para marcar goles, ya que en sus dos últimos juegos anotó 12.

Y luego de ver su demoledora actuación frente al Barcelona es el gran favorito para llevarse a sus vitrinas la Orejona de la Champions 2020, pero eso tendrá que demostrarlo en la cancha y con su mismo demoledor futbol.

EN DECLIVE. Luego de un estupendo inicio de tres jornadas sin perder, al parecer ya se le comenzó a aflojar el aire al Puebla, luego de ligar se segundo revés en el inicio de la quinta jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX frente a Pachuca con el mínimo de 1 por 0.

Lo más preocupante que vimos de este segundo tropiezo de los poblanos es la pobre actuación que ofrecieron ante los Tuzos, que con muy poco le quitaron los tres puntos en su propio gallinero.

Vamos a esperar el siguiente compromiso del cuadro de la franja, para ver si solo fue una mala tarde o de buenas ya van en pleno declive.

En el plano individual y máxime por tratarse de un culichi, debemos sentirnos contentos de saber que Javier Salas, quien surgió de las fuerzas básicas, es uno de los mejores pasadores de la Liga MX. Puro Sinaloa.

PÉSAME. Es el que le mandamos muy respetuosamente a la familia del recién finado jugador y amigo José Luis Meza a causa de una complicada infección pulmonar.

A Meza lo conocimos cuando años atrás trabajó en la compañía Jumex al lado del gran viejo Víctor Publio “Puro Colmillo” Hernández, quien también ya se nos adelantó al viaje sin regreso y luego compartimos convivencias en una cancha de futbol.

Descanse en paz el buen JL Meza López.

REFLEXIÓN: La felicidad es una bendición, pero por lo general no cae del cielo, tienes que luchar por ella.