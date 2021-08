Bayern Múnich es un superconjunto

Para armar cuadros tan poderosos como el Bayern Múnich, se debe tener una muy buena visión para saber escoger a los jugadores idóneos en cada posición, y luego que el director técnico que llegue sepa acomodar bien a sus piezas. Para muestra le tenemos el caso de Julián Nagelsman, quien tomó las riendas del Bayern hace poco tiempo y en tan solo unos cuantos partidos dirigidos, ya se dio el lujo de ganar la Supercopa alemana, luego de imponerse con marcador de 3 goles contra 1. Es el noveno trofeo para el Bayern, que tiene el mismo número de banderines de Liga de manera consecutiva en el futbol alemán, y seguramente seguirá cosechando éxitos, pues se trata de un club muy ambicioso.

Quizás la Liga de Campeones de Europa va a ser el torneo de mayor complicación para los pupilos de Nagelsman, luego de ver la manera en que se reforzó el París Saint-Germain, que va por todas las canicas. Pero a nivel interno, dudamos que alguien pueda detener al Bayern Múnich, que es un deleite ver el futbol tan dinámico y vertical que practican.

CHAMBA. No nos parecen nada descabellado los rumores que ya circulan en el futbol mexicano de la Primera División, en el sentido de que Jaime Lozano, quien como entrenador de la Selección Nacional Sub-23 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, va a volver a tener trabajo muy pronto en la Liga MX. Se dice que Lozano suena y fuerte para llegar, ya sea a los equipos de Pumas de la UNAM o Gallos Blancos de Querétaro, que a la fecha siguen sin ganar y son los últimos en la tabla general. Ciertamente ni los felinos ni emplumados están en peligro de descenso, pero en el caso de los Pumas, al que se le considera entre los grandes de México, no debería estar en tan precaria situación, provocada por su propia directiva que le desarmó el equipo a su técnico Andrés Lillini, al vender a jugadores claves. El timonel le busca con lo poco que tiene, más no le alcanza el esfuerzo en la cancha para conseguir buenos resultados.

GRAN COBERTURA. Los Juegos Olímpicos de Tokio terminaron hace un par de semana, pero gracias a la excelente cobertura que le siguen dando Marca Claro y Claro Sport, a los que nos gusta el deporte en general, tenemos la oportunidad de disfrutar de las repeticiones de los mejores momentos que se vivieron en las diferentes disciplinas. Si usted tiene servicio de Megacable con el paquete indicado, métase del canal 324 al 328 y ahí podrá seguir viendo las mejores acciones de Tokio 2020. Y desde luego, esperamos que esta misma cadena televisiva también le dé una gran difusión a los Juegos Paralímpicos, que se llevarán a cabo en ese mismo país asiático a partir del próximo día 24 de agosto.

