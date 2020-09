Besitos y abrazos por coraje y pasión

El slogan tan criticado de los besitos y abrazos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le llegó en esta nueva normalidad que se vive en el país, al clásico nacional del fútbol de la primera división nacional.

Las imágenes del partido entre Guadalajara y América, que se jugó el sábado anterior ya le dieron vuelta a nivel mundial, en dónde se ve a jugadores de ambos cuadros, tras concluir el partido intercambiar muy sonrientes playeras, besitos y abrazos como si nada hubiera pasado en la cancha. Mientras que entre los miles de seguidores de Chivas y los que son fanáticos a morir, no les cabía la rabia en el pecho de ver humillados a sus colores por su odiado rival deportivo. Con tan románticas escenas de cariño que nos brindaron ese dia, podemos afirmar que se acabó la pasión y rivalidad que solía provocar entre sus protagonistas el devaluado clásico del fútbol mexicano. No sé cuántos partidos me ha tocado presenciar entre estos oponentes en mis 60 años de existencia y he visto de todo, pero que recuerde nunca una escena tan cariñosa y tan amistosa entre los jugadores del partido más esperado por la afición mexicana.

Entendemos que en una cancha, tras concluir un juego, debe imperar el compañerismo y la amistad, pero este no es un juego común y corriente y si pierdes un clásico, lo menos que debes hacer es tener vergüenza e irte al vestidor con la cabeza baja. Ya si quieres tener hasta intimidad con el rival que te humilló, hazlo pero de pérdida en el pasillo de los vestidores, con el fin de que no hagas sangrar más la herida de tus golpeados seguidores.En lo personal, le vamos a las Chivas y de antemano sabíamos que el clásico no iba a resultar nada espectacular ni emotivo. El América ganó bien, porque supo aprovechar sus llegadas y Giovani Dos Santos anoto un golazo, pero lo que menos nos gustó es la poca pasión que sienten por la playera rojiblanca la nueva camada de jugadores de las Chivas y que a pesar de lo poco que aportan en la cancha ganan como si fueran estrellas a nivel mundial. Si señores, se acabó el romanticismo de los clasicos de antaño y ahora vamos a tener que acostumbrarnos a ver los de la nueva normalidad, en los cuales, los abrazos y besitos suplirán a la pasión y odio deportivo.

DURO RIVAL Los Dorados reciben está noche su pecera al Cancún FC, con el objetivo de tratar de conseguir su primera victoria en casa en esta nueva Liga de Expansión y además cortar una negativa racha de un año sin sumar en su inmueble.

Como visitante El Gran Pez lo ha hecho muy bien de visitante con dos triunfos, pero como local de los nueve que ha disputado solo ha ganado uno.

Hoy tiene una nueva oportunidad de terminar con su mal paso en casa, sin embargo debemos apuntar que Cancún pinta para ser un oponente complicado, ya que los comandados por Cristian Giménez caminan con 11 pintos y de llevarse todo el botín alcanzarán en la cima al invicto Celaya.

SALUDOS: Y llenos de optimismo es el que le mandamos a amigos futbolistas de los equipos polillas de la UAS que ya se recuperaron o van da salida por el Coronavirus. Ellos son: Rafael Tirado, Gamaliel Pio y Salvador Villafuerte. También extendemos nuestros parabienes para Rafael. ‘aguaverde’ Sánchez de la Liga de la Careada de los jueves que está en tratamiento por la misma causa. Animo amigos y que se curen pronto.

REFLEXION: Saber y saberlo demuestra el valor de dos veces.