Cafetaleros y Monarcas van perfectos en Copa

Mientras que, en la Copa MX, los cuadros de Morelia y Cafetaleros de Chiapas marchan con paso perfecto (3-0 y 2-0) en sus respectivos torneos de Liga, la situación es todo lo contrario, ya que el primero ocupa el lugar 13 y el segundo el sitio 12.

Por ese consistente ritmo que han tomado en el circuito copero, es un hecho que avanzarán a la segunda ronda; sin embargo, para ellos lo más importante es la Liga y es ahí donde deben comenzar a mejorar a la voz de ya, pues de lo contrario se ve complicado que puedan conseguir su boleto a la liguilla.

Desde el luego, el panorama no se ve nada claro ni para Monarcas ni para Chiapas, ya que aparte no son de los clubes considerados firmes aspirantes para conquistar la corona porque arriba de ellos se encuentran tremendos gallones.Ahora bien, en el caso muy particular de estos cuadros, figurar y ganar la Copa para sus aficionados sería una gran felicidad. Por ende tienen que seguir en esa misma línea de buenos resultados para poder alcanzar, cuando menos, esa estrella.

CRISIS. En lugar de que las aguas se calmaran en Cruz Azul con la llegada del nuevo técnico Robert Dante Siboldi, al parecer la crisis interna que se vive en dicho club se agravó, ya que eso propició la renuncia de Ricardo Peláez a su cargo de director deportivo.

Esto quiere decir que el nuevo timonel tomará a un cuadro muy convulsionado, que tiene serios problemas en su forma de jugar y además sufre esas querellas extrafutbol que no le han permitido desarrollar en la cancha un juego acorde a la gran calidad de su plantilla.

Veremos qué tanto le beneficiará o afectará a Cruz Azul la llegada de Siboldi al mando, y más cuando se enfrente el próximo día 20 de septiembre a los Tigres en la final de la Cup League en la ciudad de Las Vegas.

PAREJO. Así agarró la directiva del torneo Diamante al determinar que Amigos del Venado y Costa Rica-Insecta perdían los dos el partido, debido a que en el reporte del silbante venía invasión de cancha por parte de gente de pantalón largo de ambos y falta de garantías.

Por tratarse de un torneo de verano avalado por El Debate de Culiacán, las partes afectadas que ya tienen en su poder el fallo deberán apelar a esa instancia para buscar que se revoque el resultado en contra que recibieron.

En lo particular consideramos que los perjudicados deberían dejar así las cosas, al fin y al cabo serán de los aspirantes a conquistar los máximos honores.

DEL PASADO. Las grandes inundaciones que se registraban años atrás en los campos de la unidad deportiva Sagarpa, ya quedaron en el pasado. Esto gracias a que ya se cuenta con una buena salida de agua que impide los encharcamientos.

Incluso nos percatamos, durante el chubasco del pasado jueves, que el mismo terreno tiene un gran poder de succión de agua, ya que después de llover por muchas horas al caer la noche, ya había desaparecido en las áreas del campo uno la gran cantidad de líquido que había caído. Y ese es el motivo principal de que se sequen tan pronto los cinco rectángulos.