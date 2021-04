Chivas al alza y Rayados a la baja

A estas alturas del campeonato de la Primera División, la mayoría de los especialistas del futbol profesional no creían que Chivas pudieran ligar victorias y mucho menos que Monterrey sufriera el mismo número de fracasos.

Pero resulta que hoy el Guadalajara está más vivo que nunca; y la Pandilla, en peligro de perder el cuarto lugar general.

Las Chivas, con esos seis puntos que sumaron en una productiva semana, les permitió llegar a los 19 puntos y se colaron hasta el noveno lugar.

Cierto, el panorama todavía es muy complicado para el Rebaño Sagrado, ya que para este fin de semana se mide al Atlas en el clásico tapatío y cierra el calendario frente a los Tigres. Pero el simple hecho de ver que está mejorando el funcionamiento individual y colectivo de las Chivas ya es algo muy reconfortante para sus miles de aficionados. En tanto que el Monterrey de nueva cuenta se comienza a tambalear en la recta final del rol, como le ha sucedido en los últimos dos torneos. Cabe destacar que en las recientes derrotas frente a Pachuca y Chivas, no pudo estar en el banquillo su técnico Javier Aguirre, quien fue castigado por la directiva al violar la veda sanitaria impuesta por la Liga MX. El Vasco Aguirre reaparecerá con el equipo frente a Tigres en el clásico norteño y los Rayados ya no pueden darse el lujo de sufrir un tercer descalabro en fila.

LÓGICO. Anticipamos que la única forma que veíamos en la siguiente ronda a Dorados era que jugara ante Tepatitlán algo cercano a la perfección, pero de nueva cuenta mostró altibajos y tuvo que asimilar la eliminación en el torneo de expansión, tras sucumbir en serie de penales. El cuadro de casa jugó bien la primera mitad, para irse al descanso con ventaja, gracias a la anotación de Adolfo Domínguez. En el complemento, salió un equipo muy diferente de Dorados, al cederle toda la posesión de la pelota a los Alteños y obviamente el resultado fue que le empataran y se decidiera en penales. En esa última instancia, Rafael García, técnico dorado, ya con la presión hasta el cuello, decidió que los tiros libres los detuviera Luis López, quien no había jugado un solo minuto, por el titular Ricardo García.

La jugada le funcionó a García, ya que el Pupe López paró un disparo, pero lamentablemente fallaron Víctor Torres y Raúl Zúñiga, y ahí se finiquitó otra pésima temporada del otrora poderoso Gran Pez.

En suma, si realmente la directiva del once de casa pretende que vuelva a convertirse en un sólido plantel, necesita ser muy cuidadoso en la contratación de sus refuerzos, máxime que en estos momentos no se puede gastar mucho por la pandemia y por las restricciones económicas que se impusieron en este circuito, que no tiene nada de formativo si vemos que todavía se permite a jugadores que ya están por pegarle a los 40 abriles.

FALSA ALARMA. No será la última vez que las redes sociales que tan de moda están, sean el principal conducto para ventilar informaciones erróneas, como esa de ayer en la que decían que el popular defensor de Pumas plus, Hipólito García, está enfermo.

Lo bueno que ayer recibimos la buena noticia de gente cercana a García que nos comentó que está muy bien de salud. Un abrazo, mi Hipólito.

REFLEXIÓN: La vida es tan corta; y el oficio de vivir, tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse.