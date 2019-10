Chivas empieza a la pesca de peces gordos

Todavía no se gesta la eliminación matemática del Guadalajara en la presente temporada del torneo mexicano de la primera división nacional, pero su directiva ya anunció de manera oficial la contratación de Ricardo Peláez como su director deportivo, y aunque este comienza a fungir como tal hasta el próximo torneo, se dice que el muchachón ya comenzó a pescar a los peces gordos que podrían llegar en calidad de refuerzos.

Incluso, ya se maneja la versión de que la primera contratación bomba de las Chivas es el delantero Uriel Antuna, quien se ha convertido en la revelación del seleccionado mexicano que dirige Gerardo Martino. Antuna milita en la Liga MLS, y de oficializarse el rumor, entonces podemos comenzar a pensar que va en serio el anhelado resurgimiento del cuadro más popular de nuestro país.

En lo particular, sentimos que si es verdad la llegada de Uriel al Guadalajara, se trata de una buena adquisición, pues el joven delantero ha mostrado tener grandes cualidades, aunque se debe reconocer que el nivel competitivo del futbol mexicano es muy superior al de la Liga MLS de los Estados Unidos, y eso lo obligará a emplearse más a fondo en cada encuentro.

También se dice que el destino del actual técnico, Luis Fernando Tena, ya quedó sellado, pues al parecer, tras concluir la presente edición, califique o no, al rebaño sagrado le darán las gracias y su sustituto podría ser Diego Alonso, quien dirigió al trabuco del Monterrey y cuyo logro más resonante fue ganarse el derecho de participar en el mundial de clubes que se jugará en el mes de diciembre. Por lo pronto, la obligación principal que tienen los jugadores y cuerpo técnico del once tapatío es sumar la mayor cantidad de puntos en las jornadas que le quedan al rol y en la próxima temporada seguir en la misma línea, pues es un hecho que descenderá Veracruz, pero luego podrían quedar ellos en el último sitio de la porcentual y a sus miles de aficionados no les gustaría verlo en un año más en el circuito inferior.

Otro nivel. Es increíble ver cómo cambia un mismo equipo cuando juega dos torneos diferentes en el futbol profesional mexicano, y concretamente nos referiremos a los Rayos del Necaxa, que en la Liga MX se impuso el viernes pasado a los Zorros del Atlas 2-0, y en su propia cancha, el estadio Jalisco, para mantenerse en lo más alto de la montaña con 28 puntos y de paso ya aseguró su boleto a la liguilla. Pero resulta que en la Copa es el reverso de la medalla, ya que en cuatro juegos no ha podido ganar a sumar dos empates y par de tropiezos, números que no le alcanzan para pelear al título, e incluso en su última actuación copera fueron doblados por los Dorados en el coloso del Humaya y hasta con relativa facilidad con un tanteador de 2 goles contra 1. Ciertamente, en la Copa, su técnico Memo Vázquez no utiliza a su plantilla titular, sin embargo, creemos que el resto del plantel y motivados por el gran paso que llevan los mayores en la Liga, debería ser un buen aliciente para mostrarse con el mismo nivel en el otro certamen y lastimosamente no pasa así.

Navideños. Con la llegada del mes de noviembre se comenzarán a activar todos los juegos del recuerdo y navideños de fin de año. El primero que ya comenzará a trabajar es el que protagonizan la UAS y Zapatería Princess en diciembre en la cancha del estadio Universitario, ya que la mañana de ayer tuvieron su primera reunión. Nos enteramos que en breve iniciará sus preparativos el navideño del Infonavit Humaya, uno de los más longevos de Culiacán, y su comité organizador en breve hará el llamado a gentes como José Luis Morales, Natividad Bastidas, Lorenzo Morales, Dagoberto Treviño y Jaime Loeza para formar un fuerte grupo de apoyo. Eso sí, la primera regla que ya quedó definida es de que los cuatro equipos participantes deberán estar conformados con jugadores de la categoría Diamante y solo podrán contar con tres refuerzos de la Oro Máster (50 años).