Chivas nomás dan para el repechaje

Luego de ver la decepcionante actuación frente a Cruz Azul que sin despeinarse los superó con marcador de 2 por 0, quedó confirmado que a las Chivas nomás le alcanzará para estar en la repesca y en esa fase definirá su destino en un duelo de matar o morir.

Llegamos a creer que el Guadalajara por fin iba a dar una de sus mejores actuaciones en el presente torneo Guard1anes 2020 frente a una Máquina Celeste que venía a la baja, pero qué estrelladota se dieron sus miles de seguidores, ya que Cruz Azul con lo justo se llevó todo el botín del estadio Akron.

Fue una derrota muy dolorosa para el Rebaño Sagrado, la que prácticamente lo mandó a la repesca al quedarse con 22 puntos y en sus dos últimos choques se medirá a Pumas y Monterrey y vemos muy remoto que pueda ganar las seis unidades.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, podrá ser el Rey Midas del futbol mexicano, pero no creemos que a como juegan las Chivas pueda aspirar a ser campeón de la actual edición del futbol mexicano.Pero lo que más nos aterra del Guadalajara es la pasividad, falta de entrega y profesionalismo de sus jugadores y principalmente de su delantero José Juan Macías, que yo no sé de dónde carajos dicen que ya está listo para irse a jugar a Europa.La frialdad con la que juega Macías es deprimente, su rostro no denota ni un ápice de emoción en duelos de tanta trascendencia para sus colores y además en estos momentos no le mete gol ni a un portero de la categoría Chupones. Se nota que es un joven al que no le preocupa nada la vida, porque viene de una familia aristócrata.

Y si hablamos de los sinaloenses que militan en las Chivas, Jesús Angulo sigue sin demostrar su condición de refuerzo, el guasavense Gilberto Sepúlveda mantiene su consistencia como titular en la saga central y el orgullo de Eldorado prácticamente está cepillado por el cuerpo y su carrera se encuentra bastante estancada.

De Cruz Azul podemos decir que ganó merecidamente y volvió a mostrar ese nivel de juego que lo mantuvo por buen tiempo en la cima y podría ser de los cuatro equipos que amarrarán de manera directa su boleto a la fase de cuartos de final.

FESTEJADOS. Le vamos a mandar un sincero abrazo a los buenos camaradas y bien futboleros, Rafael Avendaño y Ramón Andalón que en días pasados estuvieron de festejo.

El popular Grande Avendaño, americanista de la cabeza a los pies, armó una carnita asada con un grupo de amistades para festejar el día de san Rafael.

En tanto que el entusiasta Monky Andalón tuvo su tertulia con motivo de celebrar su aniversario 42 de vida.

A los dos les reiteramos nuestras más sentidas felicitaciones y que sigan con el mismo entusiasmo de siempre disfrutando del futbol.

REFLEXIÓN: Quien no aprende de la experiencia, será difícil que pueda ganar la siguiente batalla.