Chivas ya tiene su altar del Día de los Muertos

Las Chivas escogieron la mejor fecha de noviembre en la que festejan millones de mexicanos a los fieles difuntos para morir en el torneo apertura de la Liga MX, luego de sucumbir, y en su propia cancha, ante los Xolos de Tijuana con el mínimo de 1 por 0.

Por lo tanto, su gran cantidad de aficionados ya pueden ir construyéndole su altar para recordarle que se cumple el quinto torneo en fila que no pueden avanzar a la liguilla del torneo de la primera división nacional, algo que no le puede suceder a un cuadro de tanta historia y que requiere una reestructuración total para la próxima temporada.

Cierto, matemáticamente aún no está fuera el rebaño sagrado, pero es cuestión de horas para que quede out por completo, ya que dudamos que pueda ganar los tres partidos que le restan y que todos los clubes que van arriba de ellos los pierdan.

De tal forma que lo único que le queda al plantel es tratar de tener un digno cierre y sumar la mayor cantidad de puntos que le permita mejorar su paupérrimo cociente.

Ahora bien, en cuanto a las declaraciones de su frío técnico Luis Fernando Tena, quien al parecer no lo calienta ni una brasa bajo su axila, diferimos en lo que expresó en la conferencia de prensa tras caer ante Tijuana en el sentido de que estaba muy satisfecho con sus jugadores porque dejaron todo en la cancha.

La verdad, presenciamos dicho cotejo y no apreciamos tal intensidad de los jugadores chivas que por su juventud deberían ser unos verdaderos rayos para ir y venir a lo largo y ancho del terreno de juego. Es más, notamos mucha displicencia de su parte y eso es lo que debe erradicarse para la siguiente temporada. En suma, descansen en paz las Chivas por un torneo más de no estar en la fiesta grande del torneo mexicano.

Insólito. De los astros del futbol y beisbol, el argentino Lionel Messi y el estadounidense Justin Verlander, tenemos la impresión de que por sus brillantes carreras ya lo ganaron todo y pueden retirarse de las mismas muy satisfechos por la gran cantidad de logros individuales y colectivos que tuvieron en sus respectivas disciplinas.

Pero curiosamente no es así, ya que ambos todavía no llegan alcanzar galardones que muchos otros deportistas ya consiguieron. Por ejemplo, la Pulga Messi, que es el único futbolista en el mundo que ha ganado seis botines de oro, es tiempo de que no puede coronarse campeón del mundo con su seleccionado de Argentina y es muy probable que en el 2022 sea su última oportunidad de lograrlo.

En tanto que el lanzador Justin Verlander de los Astros de Houston, considerado uno de los mejores en el beisbol de los Estados Unidos y pese que sus colores ya ganaron una serie mundial en el 2017 y acaban de perder otra ante los Nacionales de Washington, en lo personal no ha tenido la misma suerte, ya que suma seis derrotas sin victoria en partidos de una final. Sin duda, se trata de cosas del destino, pero la grandeza de ambos es innegable.

Fuerte abrazo. Es el que le mandamos con toda sinceridad al destacado futbolista de la vieja guardia Cruz Humberto Rubio Valdez por el lamentable fallecimiento de su hermana, Martha Olivia en la ciudad de Toluca. El popular capi Rubio forma parte de la delegación de la Careada de los Jueves que la próxima semana viajará a la unión americana y solo nos resta extender nuestras condolencias a toda su familia y rezar por el eterno descanso de su carnala.

Reflexión. El caminar se demuestra andando, no diciendo a los demás que estén quietos.