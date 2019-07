Con la mesa puesta para coronarse en casa

A partir de hoy vuelve a rodar el balón en el torneo mexicano de futbol de la Primera División nacional al arrancar el Torneo Apertura 2019 con la esperanza de que resulte mucho mejor en cuanto a calidad y emociones en cada uno de los cotejos del calendario regular. También hay muchas expectativas en torno a varios clubes que se encuentran involucrados en el fantasma del descenso y uno de ellos, el que ha generado la mayor cantidad de comentarios es el del Guadalajara, uno de los más emblemáticos del circuito. Los conocedores ya están comenzando a vaticinar que si en las cinco primeras jornadas, las Chivas no suman una buena cantidad de puntos de los primeros 15 disputados, su técnico Tomás Boy será el primer despedido de la naciente temporada. En la misma situación se encuentran el debutante Alfonso Sosa, con el Atlético San Luis; Enrique Meza, de Tiburones Rojos del Veracruz, y Gabriel Caballero, con Ciudad Juárez. En la parte de arriba, los que suenan como firmes aspirantes a la corona son: Tigres del Universitario de Nuevo León, Águilas del América, Esmeraldas del León, Rayados del Monterrey y Cruz Azul. Para nuestro gusto, de los más fuertes, son los felinos que dirige Ricardo Ferretti y los emplumados de Miguel Herrera, quienes la semana anterior ya se dieron el primer entre en el llamado partido de Campeón de Campeones que le correspondió a los de Coapa en serie de penales. Pero sin duda, los que tienen la mayor obligación de levantar la copa en la presente edición son Cruz Azul, que no lo hace desde hace 22 años, y Rayados, que no es monarca desde el 2010 a pesar de tener plantillas con jugadores extranjeros de primera calidad. Del resto de los planteles hay que esperar quién de ellos se convertirá en la revelación de la temporada, como sucedió la edición pasada con los Rayos del Necaxa, que se coló hasta la liguilla, cuando en el guion no aparecía para estar entre los ocho aspirantes a la corona. En suma, hoy arranca de nueva cuenta y lo que esperan los aficionados al futbol es de que se vivan encuentros de mayor calidad y emoción en cada uno de los frentes y superen con creces lo que se vivió el torneo pasado.

FRENO. La directiva de la Liga de Futbol Platino (60 años) determinó con el aval de los delegados que para el torneo de verano se condicionará el ingreso de refuerzo de solo tres jugadores nacidos en el año de 1960. En la recién concluida temporada de la Municipal cada uno de los ocho cuadros tenía derecho a utilizar a dos elementos de los llamados 60. Para el veraniego se aumentó uno más y será hasta la próxima campaña oficial en la que se abrirá la llegada de todos los nacidos en el año del 60. En lo particular vemos positiva la acción que tomó el campeonato que preside René Aguilar Verdugo, pues se trata de mantener un equilibrio entre los propios participantes y evitar que unos puedan llenarse con elementos del 60 y otros no. Ya para el siguiente concurso todos estarán en igualdad de condiciones al permitirse el ingreso por parejo de las edades. Por lo pronto, algunos cuadros ya comenzaron a amarrar duelos amistosos para este sábado, como el Negris-Héctor Espinoza que se medirá a Bicicletas Jalisco a partir de las 17:00 horas en la cancha uno de Sagarpa.

OFICIAL. Para que lo vayan agendando, los jugadores y turistas que harán la gira 2019 de la Careada de los Jueves a la ciudad de Las Vegas, Nevada, y Phoenix, Arizona, les informamos que la Copa City Food se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre, por lo que la salida se programará el día 4 a eso de las 7 de la mañana del lugar de costumbre a la primera parada que es la ciudad que nunca duerme, ni nosotros.