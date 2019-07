Consumado el negocio en la Copa Oro de futbol

El gran negocio económico de la zona de Concacaf ha quedado consumado, luego de llegar a la gran final los seleccionados de México y Estados Unidos de Norteamérica. De hecho ya estaba asegurado desde antes el lleno para el domingo en el estadio de Chicago y en concreto con aficionados mexicanos, pero de ninguna manera era lo mismo que se enfrentaran los de casa contra los aztecas o un duelo titular entre Jamaica y Haití.

También los organizadores querían asegurar el rating de las transmisiones televisivas y a los patrocinadores, que seguramente aumentará en volumen por el simple hecho de que estarán frente a frente los llamados gigantes de la zona más débil de futbol a nivel mundial: Estados Unidos y México.

Los gringos aseguraron su boleto al imponerse con un claro marcador de 3-1 a Jamaica, que no pudo llegar a su tercera final consecutiva, pero que sigue mostrando en la cancha que es un cuadro que ya ha adquirido un mejor nivel competitivo y seguramente será un rival muy complicado en calidad de local, durante los encuentros de la fase eliminatoria con rumbo a Catar 2022. Ahora viene lo bueno para nuestro seleccionado que intentará arrebatarle el título a los estadounidenses, que a pesar de que también se encuentran en un proceso generacional de jugadores, será un rival muy interesante para el conjunto dirigido por Gerardo Martino, que en sus últimos dos encuentros ha venido a menos notablemente, y si mantiene ese ritmo, dudamos de que pueda librar con éxito el choque del próximo domingo. Por lo pronto, el objetivo de la Concacaf de acumular cientos y cientos de miles de dólares ya se cumplió al llegar a la final a los dos únicos equipos que le podían brindar ese beneficio.

Qué baile. Es el que le dio el cuadro de Perú a su similar de Chile al que superó con goleada de 3-0 para llegar a su tercera final en la Copa América. Los peruanos no estaban en una batalla titular desde finales de la década de los 70 y ahora tratarán de hacer la gran hazaña frente al anfitrión, Brasil, el próximo domingo. Los chilenos que ostentaban la etiqueta de bicampeones sorpresivamente fueron borrados de la cancha por un rival que jugó un excelente encuentro a lo largo de los 90 minutos. En el papel, los momios le favorecían a Chile, pero en la cancha se vivió un juego completamente diferente. Y luego de ver tan deslumbrante actuación de los peruanos, no hay que descartarlos para la final, aunque estamos conscientes de que el once carioca tiene todo a su favor para redondear una brillante Copa América.

Clientes. El América también pasó a engrosar la lista de víctimas de los clubes argentinos en su etapa de preparación, ya que en su primer cotejo amistoso celebrado en Estados Unidos sucumbió contra el Boca Juniors. Los emplumados se pusieron arriba en la pizarra por medio del sinaloense Paúl Aguilar, pero los argentinos le dieron la vuelta a la pizarra en la parte complementaria. El fin de semana anterior, las Chivas fueron el primer cliente de los argentinos, al ser vapuleados por el River Plate con un amplio pizarrón de 5-1.

Cuidado. Ya está el calor sofocante y por tal motivo le mandamos una recomendación a los jugadores de mayor edad que están en actividad en los torneos de los miércoles, jueves y sábado para que aumenten las precauciones en aras de cuidar su integridad física. Esto lo comentamos porque el miércoles pasado vimos que los paramédicos que trabajan en el Torneo Plus atendieron a un costado de la cancha a Armando “Marro” Aguilar, defensor del equipo UAS-Talleres Monte Alto, de una insolación. Tuvieron que rociarlo con agua en todo su cuerpo para estabilizarle la presión y no tuviera complicaciones mayores. En suma, si usted siente alguna molestia cuando esté jugando no le haga al valiente y de inmediato deje la cancha y váyase a resguardar a uno de los tantos frondosos árboles que hay en la Sagarpa.