Corrió la sangre en el Atlas-Pumas

En lo deportivo no podemos quejarnos y menos por el segundo tiempo que brindaron en el segundo tiempo, los cuadro de Pumas y Atlas, pero sí queremos reprochar el arbitraje tan disparejo que impartió el silbante Jorge Antonio Pérez Durán. En esas dos dramáticas jugadas que se vivieron en la cancha del estadio Jalisco corrió la sangre y estuvo en peligro la existencia de los jugadores, Juan Ignacio Dinenon (Pumas) y el culichi Jesús Angulo (Atlas).

En la primera acción y en pleno ataque de Pumas, en un centro al corazón al área atlista, en la repetición se aprecia cuando el defensor Santamaría le rompe con el codo el tabique nasal a Dineno, provocándole una intensa hemorragia nasal.

Todavía Pérez fue al VAR, no marcó el penal y mucho menos le sacó la tarjeta al defensor rojinegro, pues consideró que fue una jugada accidental.

Pero minutos después se presentó la segunda jugada que resultó llena de dramatismo, cuando un desesperado Dineno intentó un remate de chilena, pero su pierna se encontró con la cara de Angulo, quien cayó fulminado al pasto.

Lo curioso del caso, es de que aquí también nos pareció una jugada accidental, pero el nazareno de inmediato le sacó el cartón rojo al atacante felino y ahí mató todas las esperanzas de Pumas de dar una remontada más.

Insistimos, el arbitraje mexicano no pasa por buen momento y es increíble que en los partidos se hable más de ellos, que de lo que hacen en la cancha los jugadores.

Ya en lo que respecta al resultado final, Pumas ganó el partido, pero se quedó en el camino por su peor posición en la tabla y ahora el Atlas luego de 21 años volverá a una final del torneo mexicano.

Sin duda, la ciudad de Guadalajara vivirá una locura, ya que el duelo definitivo se disputará en el estadio Jalisco.

Y por las armas mostradas a lo largo de toda la temporada, nos gusta más el futbol que práctica el León, pero el Atlas demostró que su orden táctico es su mejor arma. Se valen las apuestas chamacones.

BENDITOS PENALES. En una batalla final que dejó muy complacidos a los aficionados, el once del Deportivo Mario Zamora redondeó una brillante temporada en el torneo de verano Oro Máster, al coronarse contra los pronósticos frente al Deportivo Sergio Torres. Los ahijados del político Torres sacaron la casta para igualar a unos la pizarra en la recta final, pero en los tiros penales por segunda semana Mario Zamora estuvo más acertado para salir con los brazos en alto. Sin duda, una merecida coronación para los deportivos, pero en general debemos felicitar a todos los jugadores que vieron acción porque se la rifaron y de manera muy deportiva.

Es bueno añadir que las emociones del fut sabatino en Sagarpa continuarán el próximo fin de semana con el choque final del torneo Diamante entre los cuadros del Deportivo Venado y Grupo Fiscal Contable.

ACUERDO. En la reunión matutina de ayer del torneo navideño de los 65 años y mayores, se acordó que todos aquellos jugadores que no vean acción en la jornada de hoy y la última de la próxima semana. Dicha traba se puso con la intención de que ninguno de los cuatro equipos tenga posibilidades de reforzarse con jugadores que andan en estos momentos volando, al no haber actividad en la plus municipal. Nos parece un buen acuerdo.

REFLEXIÓN: Cuando sientas que vas a rendirte...Recuerda siempre la razón, el motivo y el por qué empezaste.