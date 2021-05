Cruz Azul y Puebla van por la revancha

Bueno, si en los juegos de ida de los cuartos de final del torneo MX, los cuatro equipos que jugaron como locales ganaron, esta tarde puede pasar lo mismo, cuando Cruz Azul y Puebla reciban a Toluca y Atlas, respectivamente. Sin duda, el tropiezo del líder Cruz Azul fue el más sorpresivo y se magnificó todavía más por los inesperados movimientos que realizó su entrenador Juan Reynoso, al dejar en la banca a Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda, considerados dos de los jugadores más valiosos y que fueron titulares toda la temporada. Nos imaginamos que hoy el timonel celeste no volverá a cometer la misma tontería y mandará a la cancha a su mejor arsenal, para atacar desde el principio a un cuadro choricero, que seguramente saldrá muy precavido a la cancha en aras de intentar conservar la ventaja de un gol y por qué no en un contragolpe buscar un segundo tanto. Pero Cruz Azul es el que tiene la obligación de proponer el juego durante los 90 minutos y conseguir esa victoria que lo colocará en la semifinal, porque de lo contrario de nueva cuenta le dará otro duro golpe a sus aficionados. Mientras que el Puebla recibe al Atlas, que va arriba 1-0 y está motivado, pero si los camoteros se dedican a jugar como lo hicieron en el torneo regular deben salir con los brazos en alto. Desde luego a los Zorros tampoco los vamos a descartar por completo, pues ha demostrado su notable mejoría a partir de la segunda fase del rol regular y además ahí militan los culichis Jesús Angulo y Jonathan Herrera. Los otros dos semifinalistas se definirán el domingo en las canchas de América y Monterrey, locales que también van por la remontada. Las Águilas tienen el panorama más complicado, luego de caer en la cancha de los Tuzos con un inesperado pizarrón de 3 goles contra 1. Ahora, los pupilos de Santiago Solari deben ganar con una diferencia de dos goles, siempre y cuando Pachuca no le anote a los de Coapa. En el otro frente, los Rayados del Monterrey recibirán a Santos Laguna que está arriba un gol. Una serie muy cerrada y la cual se pronosticó como la más pareja. Veremos si los norteños hacen valer su localía.

TRIPLETE. Hay jugadores que a lo largo de toda su carrera, no han tenido la dicha de llegar a una batalla final, pero hay otros que la fortuna los arropa con mucho cariño, como el especial caso de Antonio Vázquez, que en una semana disputará tres campeonatos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El maratón de finales del eficiente y fuerte volante escudo inicia esta tarde, en donde Vázquez con su cuadro de Costa Rica se mide por el cetro a La Garrita de un cuadrangular promocional de verano.

El martes próximo buscará su segundo título con los Naranjas del Lolo que se enfrentan al Deportivo Profe Romero en el torneo de los 60 y más.

Y Toño Vázquez buscará su tercera corona el jueves con el Deportivo Torrero frente a la Congeladora Daysa en el duelo titular del hexagonal de la Careada de los Jueves. Solo nos resta desearle al buen amigo Antonio Vázquez la mejor de las suertes en cada una de sus finales, algo que muy pocos jugadores pueden disfrutar con 60 años en las espaldas.

FUERTE ABRAZO. Es el que le mandamos y bien solidario a Ernesto “Mi Nene” García, jugador de la categoría Ultra Plus, al enterarnos del fallecimiento de su querida esposa. Al aguerrido jugador tenemos muchos años de conocerlo y lo hemos visto jugar en los tradicionales juegos del recuerdo de fin de año con el equipo Zapatería Princess. Ánimo Mi Nene García y extendemos nuestro más sincero pésame para toda tu familia.