David Patiño y su gran reto dorado

El hecho de que David Patiño en su currículum ya presenta dos títulos en la Primera División Nacional y un cetro de la copa de campeones de la Concacaf con Pumas de la UNAM y Tuzos del Pachuca, nos imaginamos que fueron los primeros detalles que tomaron en cuenta los directivos de Dorados de Sinaloa para presentarlo ayer como su entrenador para la próxima temporada de la Liga de Ascenso MX. Es decir, no se trata de un tipo improvisado, sino ya con una buena experiencia en el futbol de paga y cuya carrera curiosamente se inició por los rumbos de la Primera A en la que tuvo la oportunidad de dirigir a cuadros como Atlante, Toros Neza, Veracruz, Pumas-Morelos y Mérida, pero lamentable en el circuito inferior no se le dieron los éxitos, pero la gran ventaja a su favor es de que ya conoce bien todo el teje que se vive en una liga profesional. Pero también es bueno apuntar que el explosivo técnico que en su último trabajo en el futbol no le fue muy bien con los Pumas de la UNAM, adquirió un tremendo y serio reto con el Gran Pez, pues tiene la obligación primeramente de calificarlo a la liguilla y luego meterlo a la pelea por el título, algo que no pudo hacer en la edición pasada el profe José Guadalupe Cruz, motivo principal que le costó la chamba. Sí, porque con el equipo sinaloense ya no se viene a experimentar, tomando en cuenta que se trata de uno de los máximos protagonistas de finales de la Liga de Ascenso, pero que también su récord se empaña con sus dos descensos de la Primera División Nacional en tan solo 16 años de existencia.

Y como lo comentamos cuando llegó el Profe Cruz al equipo que el argentino Diego Armando Maradona le había dejado una vara muy alta con sus dos finales consecutivas, para David Patiño también será el mismo reto, ya que el objetivo principal de los Dorados es ser campeón, pues ya es necesario que regrese pronto a la máxima categoría y no tener que esperar otros largos nueve años, desde que descendió la primera vez.

Muy bien. Vamos a mandarle un aplauso a cada uno de los jugadores del equipo de Maco-Tirso Manjarrez que tuvieron la valentía de hacer acto de presencia el miércoles pasado a la cancha de Sagarpa para jugar su partido eliminatorio de la Plus ante Chivas, pese a que en la reunión semanal su delegado lo había retirado al no permitirle jugar a Juan Manuel Rivera y Javier Maldonado, que ya lo habían hecho en el calendario regular. Incluso nos enteramos que fueron los mismos futbolistas que se hablaron entre sí para cumplir deportivamente, en clara muestra de que ellos sí practican la convivencia sana y no buscan tomar ventajas como lo han demostrado otros delegados de dicho circuito, que primero ven por sus intereses personales, sin considerar en lo más mínimo que el circuito nació con un fin de tipo recreativo. Lógicamente el marcador fue adverso de 0-1 para Maco, sin embargo, los muchachones quedaron contentos y satisfechos de disfrutar su partido. Y también reiteramos que Dolores Ibarra como delegado hizo lo correcto: Defender con uñas y dientes los intereses de su club y no dejarse humillar.

Recaída. Ya se nos hacía raro que un árbitro en buenas condiciones físicas no puede lastimarse tan fácilmente de una rodilla como pasó el fin de semana anterior en el duelo eliminatorio de la categoría platino entre Colonia Sinaloa-Banquetes Lolis y Seisa, cuando apenas iban 16 minutos de tiempo corrido. Pero resulta que el hecho se justifica, pues el silbante era Hermes Navarrete, quien estuvo en un largo proceso de rehabilitación debido a una fractura que sufrió su rodilla en un accidente vial. Incluso ya había sancionado encuentros previos a este eliminatorio bastante bien, lamentablemente sufrió esa recaída que propició que dicho cotejo no tuviera un final feliz. Ni hablar, amigo Hermes, a cuidarse más de esa pierna.

