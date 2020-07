De horror, el bautizo que recibió Mazatlán

El poco y endeble futbol que mostró Mazatlán FC en el minitorneo de pretemporada creíamos que era cosa del pasado, pero resulta que esa marcada irregularidad afloró en toda su intensidad frente al Puebla, que sin el menor respeto le dio una bautizada de terror en su flamante estadio, con un marcador de 4 goles contra 1. Lo más preocupante no fue la cueriza que recibieron los porteños, sino el hecho de quién se la propinó, pues el Puebla en el papel está catalogado como uno de los cuadros que quedará ubicado entre los últimos seis lugares.

Por tal situación, se esperaba que Mazatlán iba a aprovechar su localía y mostrar una mejor cara, con relación a la que enseñó en la Copa GNP, pero resulta que estuvo más peor. Ante tan desilusionante inicio, desde muy pronto ya comienzan los malos augurios para los mazatlecos, ya que si no pudieron darle pelea, y en su casa, a uno de los rivales más flojos de la Liga, se ve muy carajo que de visita y ante onces de mayor jerarquía, puedan librar con éxito los 90 minutos.

El otro punto que no entendemos es cuál es la razón que un equipo cambie tanto en su forma de jugar de un torneo a otro, máxime que se trata prácticamente de los mismos jugadores y solo cambió de nombre y director técnico. Si la causa de tan mal inicio es Juan Francisco Palencia, su nuevo entrenador, que no ha podido encontrarle su sello de juego al equipo, pues deberá apurarle, porque así como se vio ante los poblanos que aprovecharon la ganga, dudamos de que pueda convertirse en un cuadro ganador. En suma, lo mejor del debut de Mazatlán en la primera división fueron la lluvia de luces artificiales que iluminaron la lluviosa noche del lunes pasado y el ambiente musical que puso la Banda del Recodo, padrino del vapuleado once porteño.

POR TODO. Ciro Immobile, atacante del Lazio, está a 180 minutos de romper varios récords en calidad de goleador. El jugador de la Lazio es el líder del torneo italiano con 34 tantos, con tres de ventaja sobre Cristiano Ronaldo. Pero si en los dos juegos que le restan llega a marcar tres, el primer récord superado será el de mayor número de tantos marcados en las ligas de Europa, superando a Robert Lewandowski del Bayern, que anotó 34, y a Gonzalo Higuaín, el de más tantos anotados (36) en el fut italiano, marca que logró el argentino en la temporada 2015 con el Nápoles. Veremos si lo logra, aunque es bueno aclarar que todavía no tiene asegurado el título de la Serie A, ya que Cristiano todavía respira y podría dar la gran remontada.

GRAN FAMILIA. Hablar de los Hermosillo de la vecina sindicatura de Costa Rica, es hablar de una familia bien futbolera y muy reconocida en ese poblado. Entre ellos podemos citar a Víctor, Javier, Miguel, Ricardo y Mario, a los que conocimos y fuimos rivales en una cancha de futbol. Por tal motivo nos dio mucho gusto volver a saludar y platicar un rato en días pasados con Ricardo, quien radica en Mexicali pero está de vacaciones en esta ciudad, y luego con su hermano Miguel vía celular. Sin duda, se trató, aunque breve, de un agradable momento, convivir con dos integrantes del futbolero clan de los Hermosillo.

REFLEXIÓN. Nunca te rindas, haz todo lo que puedas hacer estés donde estés y con lo que tengas.